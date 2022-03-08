Власти рассказали, на сколько хватит запаса лекарств в ХМАО

09 марта 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

В ХМАО имеется полугодовой запас лекарственных препаратов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Центральный аптечный склад в ХМАО имеет полугодовой запас лекарственных препаратов. Об этом рассказал глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. «Лекарственными препаратами все больницы и поликлиники обеспечены. Говоря о льготном лекарственном обеспечении, более чем по 95% позиций мы имеем шестимесячный запас лекарственных препаратов на центральном аптечном складе. По тем позициям, где этот запас меньше — он составляет не менее трех месяцев. Это именно товарный запас, а не заключенные контракты», — сказал Добровольский во время регионального оперативного штаба. Он также заверил, что на данный момент ни один поставщик и производитель лекарств, а также медицинских материалов, не отказался от выполнения заключенных контрактов. «Рисков для оказания медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, в течение ближайшего полугода мы не видим», — заключил глава депздрава. Ранее URA.RU писало, что 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. После этого западные страны сразу объявили о введении жестких санкций в отношении России. Однако власти ХМАО разработали пакет антикризисных мер, который был подготовлен в ответ на введение западных санкций. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Центральный аптечный склад в ХМАО имеет полугодовой запас лекарственных препаратов. Об этом рассказал глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. «Лекарственными препаратами все больницы и поликлиники обеспечены. Говоря о льготном лекарственном обеспечении, более чем по 95% позиций мы имеем шестимесячный запас лекарственных препаратов на центральном аптечном складе. По тем позициям, где этот запас меньше — он составляет не менее трех месяцев. Это именно товарный запас, а не заключенные контракты», — сказал Добровольский во время регионального оперативного штаба. Он также заверил, что на данный момент ни один поставщик и производитель лекарств, а также медицинских материалов, не отказался от выполнения заключенных контрактов. «Рисков для оказания медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, в течение ближайшего полугода мы не видим», — заключил глава депздрава. Ранее URA.RU писало, что 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. После этого западные страны сразу объявили о введении жестких санкций в отношении России. Однако власти ХМАО разработали пакет антикризисных мер, который был подготовлен в ответ на введение западных санкций.