Министр транспорта Свердловской области Александр Толкачев выполнил обещание, которое дал губернатору региона Денису Паслеру две недели назад — открыть 30 июля эстакаду на 42-м километре ЕКАД возле Шувакиша. Движение транспорта там должны были запустить еще раньше, но когда сроки начали затягиваться, глава Свердловской области возложил на Толкачева личную ответственность за проект. Срыв договоренностей грозил министру неприятными последствиями.
Движение по эстакаде запустили вечером 30 июля. Торжественного открытия не было, для машин просто открыли проезд по участку, убрав ограждения. «Работа там велась интенсивная, Толкачев отслеживал ситуацию в ежедневном режиме», — знает источник URA.RU. Все осложняла погода — эти две недели как раз выдались дождливыми.
Открытие участка на 42-м километре ЕКАД переносилось несколько раз. В частности, из-за нехватки рабочих на объекте и задержки поставок стройматериалов. А зимой подрядчик — компания «АвтодорСтрой» — работы и вовсе приостанавливала. Открыть участок должны были еще в июне, затем срок переносился на 15 июля. Но подрядчик опять не успел.
16 июля на заседании правительства Паслер поставил это в упрек Толкачеву. И в ультимативной форме заявил: «Давайте уже без вариантов: до 30 июля движение должно быть запущено». Тот обещал приложить все усилия.
Александр Толкачев возглавил свердловский минтранс в июне 2024 года. Подробнее о нем — в сбойке URA.RU.
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