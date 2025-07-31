В Екатеринбурге 31 июля состоялась акция, организованная депутатом заксобрания Свердловской области от партии «Новые люди» Рантом Краевым. Мероприятие прошло в одном из городских парков и собрало десятки участников, которые учились составлять букеты, рассказали представители фракции.
«Я продолжаю открывать для себя новые профессии, потому что в каждом деле и в каждом ремесле есть своя история, своя красота и своя значимость, которые раскрываются лишь тогда, когда пробуешь сделать что-то своими руками. Именно тогда по-настоящему понимаешь, сколько в этом труда, внимания и смысла», — сказал парламентарий.
Для гостей провели мастер-класс «Собери букет сам», а также творческие секции с аппликациями и тематические фотозоны. Краев сам принял участие в мастер-классе, собрал несколько букетов и подарил их жителям.
Акция продолжила серию встреч, в ходе которых депутат осваивает различные профессии на практике. Краев ведет активную депутатскую деятельность, он уже пробовал себя в роли диджея. Цель инициативы — привлечь внимание горожан к творческим специальностям.
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