Депутат заксо раздал цветы екатеринбурженкам, попробовав себя в роли флориста. Фото

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Краев продолжает осваивать новые профессии
Краев продолжает осваивать новые профессии Фото:

В Екатеринбурге 31 июля состоялась акция, организованная депутатом заксобрания Свердловской области от партии «Новые люди» Рантом Краевым. Мероприятие прошло в одном из городских парков и собрало десятки участников, которые учились составлять букеты, рассказали представители фракции.

«Я продолжаю открывать для себя новые профессии, потому что в каждом деле и в каждом ремесле есть своя история, своя красота и своя значимость, которые раскрываются лишь тогда, когда пробуешь сделать что-то своими руками. Именно тогда по-настоящему понимаешь, сколько в этом труда, внимания и смысла», — сказал парламентарий.

Для гостей провели мастер-класс «Собери букет сам», а также творческие секции с аппликациями и тематические фотозоны. Краев сам принял участие в мастер-классе, собрал несколько букетов и подарил их жителям.

Акция продолжила серию встреч, в ходе которых депутат осваивает различные профессии на практике. Краев ведет активную депутатскую деятельность, он уже пробовал себя в роли диджея. Цель инициативы — привлечь внимание горожан к творческим специальностям.

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В Екатеринбурге 31 июля состоялась акция, организованная депутатом заксобрания Свердловской области от партии «Новые люди» Рантом Краевым. Мероприятие прошло в одном из городских парков и собрало десятки участников, которые учились составлять букеты, рассказали представители фракции. «Я продолжаю открывать для себя новые профессии, потому что в каждом деле и в каждом ремесле есть своя история, своя красота и своя значимость, которые раскрываются лишь тогда, когда пробуешь сделать что-то своими руками. Именно тогда по-настоящему понимаешь, сколько в этом труда, внимания и смысла», — сказал парламентарий. Для гостей провели мастер-класс «Собери букет сам», а также творческие секции с аппликациями и тематические фотозоны. Краев сам принял участие в мастер-классе, собрал несколько букетов и подарил их жителям. Акция продолжила серию встреч, в ходе которых депутат осваивает различные профессии на практике. Краев ведет активную депутатскую деятельность, он уже пробовал себя в роли диджея. Цель инициативы — привлечь внимание горожан к творческим специальностям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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