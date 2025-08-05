В ХМАО водитель устроил заезд на площади у мемориала. Видео

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Нарушитель заехал на территорию мемориала на авто
Нарушитель заехал на территорию мемориала на авто Фото:

В Югорске (ХМАО) два водителя накануне грубо нарушили ПДД. Один из них заехал на территорию у мемориала «Защитникам Отечества». Как сообщили власти города в соцсети, «гонщики» были пойманы и публично извинились за содеянное.

«Накануне водитель „Тойота Марк 2“ заехал на территорию мемориала „Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской“. Сотрудниками полиции незамедлительно установлены и привлечены к административной ответственности оба нарушителя. Водители принесли свои извинения жителям Югорска», — сообщается в telegram-канале мэрии.

Второй водитель на отечественной легковушке решил прокатиться в сквере у памятника самолету Як-40. Оба теперь понесут наказание — возбуждено административное производство. Помимо извинений, нарушители пообещали впредь не совершать подобных поступков.

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В Югорске (ХМАО) два водителя накануне грубо нарушили ПДД. Один из них заехал на территорию у мемориала «Защитникам Отечества». Как сообщили власти города в соцсети, «гонщики» были пойманы и публично извинились за содеянное. «Накануне водитель „Тойота Марк 2“ заехал на территорию мемориала „Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской“. Сотрудниками полиции незамедлительно установлены и привлечены к административной ответственности оба нарушителя. Водители принесли свои извинения жителям Югорска», — сообщается в telegram-канале мэрии. Второй водитель на отечественной легковушке решил прокатиться в сквере у памятника самолету Як-40. Оба теперь понесут наказание — возбуждено административное производство. Помимо извинений, нарушители пообещали впредь не совершать подобных поступков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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