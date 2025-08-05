В Югорске (ХМАО) два водителя накануне грубо нарушили ПДД. Один из них заехал на территорию у мемориала «Защитникам Отечества». Как сообщили власти города в соцсети, «гонщики» были пойманы и публично извинились за содеянное.
«Накануне водитель „Тойота Марк 2“ заехал на территорию мемориала „Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской“. Сотрудниками полиции незамедлительно установлены и привлечены к административной ответственности оба нарушителя. Водители принесли свои извинения жителям Югорска», — сообщается в telegram-канале мэрии.
Второй водитель на отечественной легковушке решил прокатиться в сквере у памятника самолету Як-40. Оба теперь понесут наказание — возбуждено административное производство. Помимо извинений, нарушители пообещали впредь не совершать подобных поступков.
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