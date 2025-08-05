Что известно о замглавы Когалыма Згонникове, угодившем в коррупционный скандал

Заместитель главы Когалыма (ХМАО) Анатолий Згонников, задержанный силовиками по подозрению во взятке, проработал в должности почти год. Он был назначен распоряжением администрации от 8 июля 2024 года.
В мэрии он курировал вопросы муниципального имущества, жилищной политики, инвестиционной деятельности и развития предпринимательства. До перехода в администрацию Згонников возглавлял муниципальное учреждение «Центр досуга и отдыха „Когалым“». По данным источников URA.RU, именно с этим периодом связаны претензии силовиков.
Анатолий Згонников родился в 1976 году. Окончил Федеральный академический экологический университет по специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», а также Московский институт национальных и региональных отношений по специальности «Юриспруденция». Женат, воспитывает троих детей.
По данным источника агентства, задержанием занимается окружной главк Следственного комитета. В Когалым выехала группа по расследованию особо важных дел. Официальных комментариев от СК и мэрии пока не поступало.
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