05 августа 2025

Что известно о замглавы Когалыма Згонникове, угодившем в коррупционный скандал

Задержанный замглавы Когалыма Згонников проработал в должности почти год
© Служба новостей «URA.RU»
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Замглавы Когалыма Згонников задержан по подозрению во взятке
Замглавы Когалыма Згонников задержан по подозрению во взятке Фото:

Заместитель главы Когалыма (ХМАО) Анатолий Згонников, задержанный силовиками по подозрению во взятке, проработал в должности почти год. Он был назначен распоряжением администрации от 8 июля 2024 года.

В мэрии он курировал вопросы муниципального имущества, жилищной политики, инвестиционной деятельности и развития предпринимательства. До перехода в администрацию Згонников возглавлял муниципальное учреждение «Центр досуга и отдыха „Когалым“». По данным источников URA.RU, именно с этим периодом связаны претензии силовиков.

Анатолий Згонников родился в 1976 году. Окончил Федеральный академический экологический университет по специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», а также Московский институт национальных и региональных отношений по специальности «Юриспруденция». Женат, воспитывает троих детей.

По данным источника агентства, задержанием занимается окружной главк Следственного комитета. В Когалым выехала группа по расследованию особо важных дел. Официальных комментариев от СК и мэрии пока не поступало.

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Заместитель главы Когалыма (ХМАО) Анатолий Згонников, задержанный силовиками по подозрению во взятке, проработал в должности почти год. Он был назначен распоряжением администрации от 8 июля 2024 года. В мэрии он курировал вопросы муниципального имущества, жилищной политики, инвестиционной деятельности и развития предпринимательства. До перехода в администрацию Згонников возглавлял муниципальное учреждение «Центр досуга и отдыха „Когалым“». По данным источников URA.RU, именно с этим периодом связаны претензии силовиков. Анатолий Згонников родился в 1976 году. Окончил Федеральный академический экологический университет по специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», а также Московский институт национальных и региональных отношений по специальности «Юриспруденция». Женат, воспитывает троих детей. По данным источника агентства, задержанием занимается окружной главк Следственного комитета. В Когалым выехала группа по расследованию особо важных дел. Официальных комментариев от СК и мэрии пока не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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