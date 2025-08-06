Следствие настаивает на аресте 80-летнего экс-главы ПФР Нижневартовска

Следователи ходатайствуют об аресте 80-летнего экс-главы отделения Пенсионного фонда России в Нижневартовске (ХМАО) Юрия Гончарука. На сайте Басманного суда Москвы появилась информация, что его обвиняют в убийстве в составе организованной группы лиц из корыстных побуждений.
«Осужденный (оправданный, обвиняемый): Гончарук Ю.В. (Ст. 105, Ч. 2, пп. ж) з)). Категория дела: Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п.1 ч.2 ст.29 УПК РФ; ст.108 УПК РФ)», — указано в картотеке.
Источники URA.RU считают, что ходатайство с высокой долей вероятности будет удовлетворено, несмотря на преклонный возраст обвиняемого. «Впоследствии дело может быть переквалифицировано как покушение на первого мэра Нижневартовска Юрия Тимошкова (при этом, Гончарук, вероятно, будет проходить как заказчик)», — сообщает инсайдер.
Заседание об избрании меры пресечения идет в Басманном суде Москвы. По данным собеседников агентства в югорском истеблишменте, экс-главу ПФР этапировали из ХМАО в Москву 5 августа. Следственные действия по уголовному делу 27-летней давности о покушениях на Тимошкова возобновились в начале года, кейс связывают с процессом над бандой Павла Христева, участникам которой — бывшим силовикам — вменяют более 30 эпизодов, в том числе похищения и убийства.
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