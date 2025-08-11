В Трехгорном рухнула стена на годовалого ребенка

В городе Трехгорном (ЗАТО Челябинской области) 10 августа обрушилась плитка со стены на годовалого мальчика. Возбуждено уголовное дело по статье за халатность, начата следственная проверка, уточнили в пресс-службе регионального СКР.

«Следователем по городу Усть-Катав СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность), в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей сотрудниками МКУ „Служба заказчика“ города Трехгорный», — уточнили в пресс-службе ведомства. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

По данным пресс-службы областного СКР, инцидент произошел вечером 10 августа у дома №5 по улице Строителей. Малыш гулял с мамой, когда на него рухнула плитка с подпорной стенки газона. Ребенок получил травмы головы и тела, его госпитализировали.

