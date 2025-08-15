Владельцы электромобилей заявили о своих проблемах в Екатеринбурге

Владельцам электромобилей не хватает в Екатеринбурге зарядочных станций
В частности, владельцам электромобилей не хватает зарядочных станций
В частности, владельцам электромобилей не хватает зарядочных станций

В Екатеринбурге владельцы электромобилей обсудили проблемы, с которыми сталкиваются водители эко-транспорта, и предложили несколько вариантов решения. Чего именно не хватает любителям эко-транспорта, URA.RU рассказали в пресс-службе партии "Новые люди", которая тоже участвовала в обсуждении.

"На прошлой неделе владельцы электромобилей собрались в центре Екатеринбурга. На мероприятие приехали колонной – чтобы ярко и громко заявить о его старте. Целью стала разработка инициатив для поддержки эко-транспорта", — объяснили представители партии.

Так, выяснилось, что больше всего хозяевам эко-машин не хватает зарядочных станций, пошлины для них слишком высоки, а юридические моменты, связанные с установлением стационарных зарядных станций в паркингах многоквартирных домов, трудны.

По итогам был составлен список инициатив, которые будут переданы депутату свердловского заксо Ранту Краеву. Среди них предложение снизить пошлины, создать в регионе сеть зарядочных станций и облегчить их установку в паркингах домов.

