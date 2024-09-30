В Челябинске отменили популярный маршрут из-за усталости троллейбусов

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Городской пассажирский транспорт. Челябинск, троллейбус, пассажирский транспорт
Маршрут связывал Северо-Запад с центром Челябинска Фото:

Из-за изношенности троллейбусов отменили маршрут № 17, связывавший центр города с Северо-Западом. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 1 октября из-за высокого износа старых троллейбусов временно отменятся маршрут 17. В настоящее время на линии работают четыре-шесть машин с интервалом движения 20 — 60 минут», — сообщили в пресс-службе.

В качестве альтернативы в мэрии предложили горожанам пользоваться автобусами № 18, 22а, 51, 64 и трамваем № 16. Маршрут связывал остановки «Лесопарковая» и «Молдавская», при этом следуя по проспекту Ленина, Свердловскому и Комсомольскому проспектам.

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Из-за изношенности троллейбусов отменили маршрут № 17, связывавший центр города с Северо-Западом. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе мэрии. «С 1 октября из-за высокого износа старых троллейбусов временно отменятся маршрут 17. В настоящее время на линии работают четыре-шесть машин с интервалом движения 20 — 60 минут», — сообщили в пресс-службе. В качестве альтернативы в мэрии предложили горожанам пользоваться автобусами № 18, 22а, 51, 64 и трамваем № 16. Маршрут связывал остановки «Лесопарковая» и «Молдавская», при этом следуя по проспекту Ленина, Свердловскому и Комсомольскому проспектам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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