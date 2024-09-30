В Челябинске отменили популярный маршрут из-за усталости троллейбусов

Из-за изношенности троллейбусов отменили маршрут № 17, связывавший центр города с Северо-Западом. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе мэрии.
«С 1 октября из-за высокого износа старых троллейбусов временно отменятся маршрут 17. В настоящее время на линии работают четыре-шесть машин с интервалом движения 20 — 60 минут», — сообщили в пресс-службе.
В качестве альтернативы в мэрии предложили горожанам пользоваться автобусами № 18, 22а, 51, 64 и трамваем № 16. Маршрут связывал остановки «Лесопарковая» и «Молдавская», при этом следуя по проспекту Ленина, Свердловскому и Комсомольскому проспектам.
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