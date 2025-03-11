В Челябинске троллейбус №16, отмененный в ноябре 2024 года, вернут на линию в апреле. Как сообщили URA.RU в службе городского перевозчика, периодичность рейсов составит 15-20 минут.
«Троллейбус №16 АМЗ — ЖБИ вернется на привычный маршрут уже в апреле. Девять новых машин будут ходить каждые 15-20 минут», — уточнили URA.RU в пресс-службе общественного транспорта.
Первый рейс будет отправлять от АМЗ в будни в 5:52, от ЖБИ — в 6:14. В выходные 16 маршрут начнет курсировать в 6:07 и 6:28 соответственно.
Последний троллейбус по будням будет отправляться от АМЗ в 22:37, от ЖБИ — в 22:44. По выходным последний рейс запланирован в 22:17 от АМЗ, и в 21:54 от ЖБИ.
Троллейбус отменили 1 ноября 2024 года. Тогда перевозчик заявил, что при возобновлении рейсов на линию выйдут уже новые машины от завода «Синара».
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