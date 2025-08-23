Жителей сразу двух российских регионов предупредили об атаке БПЛА

В Ленинградской и Липецкой области сообщили о возможной атаки БПЛА. Об этом сообщили губернаторы Александр Дрозденко и Игорь Артамонов.
«Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" по Липецкой области», — заявил Артамонов в своем telegram-канале. Тем временем Дрозденко в своем канале указал, что возможен заход украинских БПЛА в воздушное пространство Ленобласти. В связи с этим скорость интернета может быть снижена.
Ранее Министерство обороны сообщило, что за утро было уничтожено 13 беспилотников ВСУ. По информации, они были сбиты над территориями Брянской и Калужской области.
