Лавров: Россия предложила повысить уровень делегации на переговорах

МИД России Сергей Лавров заявил, что проведение переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским произойдет только при повышении уровня делегаций. Об этом сообщил сам глава МИД.
«Необходим согласованный между сторонами подготовительный процесс. Для этого мы предложили повысить уровень делегаций, которые встречались и будут встречаться в Стамбуле», — сказал Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News.
Кроме того, он отметил, что тема возможной встречи президентов была поднята позднее, и инициаторами этих слухов стали представители Украины и европейских государств. Сергей Лавров также сообщил, что после переговоров в Вашингтоне состоялся телефонный разговор между президентами России и США. В ходе беседы Владимир Путин подтвердил готовность продолжить прямые российско-украинские переговоры, которые ранее стартовали в Стамбуле.
