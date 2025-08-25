В Екатеринбурге пенсионеры, которые продают цветы с собственных участков, предупредили, что к 1 сентября букеты гладиолусов и других цветов станут дороже. Корреспондент URA.RU попробовал найти самые бюджетные варианты.
«Берите сейчас, вот, по 400 рублей гладиолусы. 31 августа будет ух... За 800 буду продавать, к 1 сентября будет дороже каждый букет», — посоветовала пожилая женщина, торгующая возле ТЦ «Апельсин». По словам другой пенсионерки, она готова даже снизить стоимость, чтобы остатки цветов не испортились, а к празднику составить уже свежие букеты.
Рядом с гимназией №47 композиции из садовых георгинов стоят от 450 рублей. А букеты из гладиолусов продают от 400 до 600 рублей в зависимости от количества цветов. Возле ТЦ «Парус» пять гладиолусов предлагают купить за 1000 рублей, а букеты из других цветов стоят от 300 до 500 рублей.
