Свердловчане нацелились лишь на одну дату свадеб в 2026 году: записаться почти невозможно

Самой востребованной датой для свадеб в следующем году среди жителей Свердловской области стало 26 июня — 26.06.2026. Мода на «зеркальные» даты все еще актуальна, рассказала замначальника управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова.
«Уже вот сейчас есть возможность подать заявление на следующий год. А заявление сейчас на брак подается за 12 месяцев. Поэтому дата, например, 26.06.2026, уже практически вся заполнена желающими вступить в брак», — сказала Храмова в эфире «Четвертого канала».
Помимо «зеркальных» дат, молодые пары из Екатеринбурга зачастую играют свадьбу в День города, чтобы расписаться прямо на главной сцене в Историческом сквере и поучаствовать в конкурсе «Городская свадьба». На 302-летие уральской столицы победителям вручили сертификат на свадебное путешествие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!