Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и председатель заксобрания Людмила Бабушкина встретились с ветеранами перед Днем пенсионера, который будут праздновать месяц. Свердловская область — единственный регион России, где праздник отмечают не 1 октября, а 31 августа.
«Уральские пенсионеры — люди крепкой закалки и силы духа. Благодаря вашему труду созданы все богатства нашего региона. Обеспечены достижения в экономике и социальной сфере, науке, здравоохранении, образовании. Создана крепкая основа для будущих успехов региона и всей страны. Наши пенсионеры активно участвуют в общественно-политических, спортивных, культурных мероприятиях, осваивают цифровые технологии и сервисы. Задача правительства области — создать необходимые условия для активного долголетия наших земляков, обеспечить доступность всех мер господдержки», — сказал Паслер.
Бабушкина отметила, что после выхода на пенсию старшее поколение продолжает заниматься патриотическим воспитанием и волонтерской деятельностью. По ее словам, депутаты вовлечены в заботу о пенсионерах, поэтому в свое время приняли закон «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области». Он дает возможность получать медпомощь без очередей, скидку 50% на услуги ЖКХ, пособия и многое другое. Инвалидам предоставляется выплата на ремонт жилья. С 2011-го в регионе действуют программы для обучения финансовой грамотности, занятия спортом и изучения туристических маршрутов Свердловской области. Ветеранские организации часто обращаются к парламенту с предложениями. Результатом их просьб, в частности, стало введение знаков отличия «За заслуги в ветеранском движении» и «Совет да любовь».
«Именно ветераны создали не только материальные ценности, но и заложили тот самый несгибаемый уральский характер, основанный на уважении к труду, высочайшей ответственности, честности и трудолюбии. Я хотела бы еще раз поблагодарить ветеранов, волонтеров серебряного возраста за работу по оказанию помощи участникам специальной военной операции», — поделилась Бабушкина.
Она упомянула об открытии выставки изделий, которые изготовили волонтеры для бойцов СВО. Так как множество продукции делают именно свердловчане почтенного возраста. Как сообщало URA.RU, мероприятие пройдет в заксобрании. В экспозиции представлены одежда, маскировочные сети, окопные свечи, спички длительного горения и прочее.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!