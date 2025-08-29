Из свердловской полиции уволился главный по чрезвычайным происшествиям

Подполковник Кудинов ушел в отставку из свердловского ГУ МВД
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Офицер ушел на заслуженную пенсию
Офицер ушел на заслуженную пенсию Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Начальник оперативного управления свердловского ГУ МВД, отвечающего за работу во время чрезвычайных ситуаций, подполковник Максим Кудинов ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Офицер уволился по семейным обстоятельствам», — сказал собеседник агентства. Глава пресс-службы регионального ГУ МВД полковник Валерий Горелых сообщил URA.RU, что Кудинов действительно ушел на заслуженную пенсию еще несколько месяцев назад.

Оперативное управление областного полицейского главка Кудинов возглавил в 2023-м. До этого он служил оперативником в уголовном розыске полиции Екатеринбурга, занимал должность руководителя городского отдела по контролю за оборотом наркотиков, а в 2021-м был замначальника городского УМВД.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Начальник оперативного управления свердловского ГУ МВД, отвечающего за работу во время чрезвычайных ситуаций, подполковник Максим Кудинов ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Офицер уволился по семейным обстоятельствам», — сказал собеседник агентства. Глава пресс-службы регионального ГУ МВД полковник Валерий Горелых сообщил URA.RU, что Кудинов действительно ушел на заслуженную пенсию еще несколько месяцев назад. Оперативное управление областного полицейского главка Кудинов возглавил в 2023-м. До этого он служил оперативником в уголовном розыске полиции Екатеринбурга, занимал должность руководителя городского отдела по контролю за оборотом наркотиков, а в 2021-м был замначальника городского УМВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...