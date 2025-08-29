Из свердловской полиции уволился главный по чрезвычайным происшествиям

Начальник оперативного управления свердловского ГУ МВД, отвечающего за работу во время чрезвычайных ситуаций, подполковник Максим Кудинов ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.
«Офицер уволился по семейным обстоятельствам», — сказал собеседник агентства. Глава пресс-службы регионального ГУ МВД полковник Валерий Горелых сообщил URA.RU, что Кудинов действительно ушел на заслуженную пенсию еще несколько месяцев назад.
Оперативное управление областного полицейского главка Кудинов возглавил в 2023-м. До этого он служил оперативником в уголовном розыске полиции Екатеринбурга, занимал должность руководителя городского отдела по контролю за оборотом наркотиков, а в 2021-м был замначальника городского УМВД.
