Три бандита напали на ювелирный салон под Екатеринбургом

Нападение произошло 27 августа
В Ревде (Свердловская область) трое вооруженных бандита стащили из ювелирного салона "Золотая рыбка" девять миллионов рублей. Силовики оперативно задержали подозреваемых, их уже арестовали, сказали URA.RU в Ревдинском горсуде.

Разбойное нападение произошло 27 августа по улице Чайковского. Правоохранители задержали троих жителей Екатеринбурга — Салманова, Агаджанова и Шайхутдинова.

Следователи предъявили им обвинение по п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ. Суд отправил фигурантов в следственный изолятор до 27 октября. Постановление в законную силу не вступило, уточнили в инстанции.

