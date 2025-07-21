Паслер приехал на набережную в Екатеринбурге, в которую инвестируют миллионы, — и нагрузил вице-мэра

Мэрия Екатеринбурга изменит проект благоустройства набережной Исети и Ольховки

21 июля 2025 в 19:27 Размер текста - 17 +

Денис Паслер осмотрел набережную, выигравшую федеральные деньги Фото: Размик Закарян © URA.RU Сделать более спортивной и более широкой — такие предложения внес врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в ходе осмотра набережной рек Исеть и Ольховки от дома № 11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова, на благоустройство которой выделят в 2026 году федеральные деньги в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Власти Екатеринбурга пообещали внести корректировки в проект. «Площадка должна быть еще и идеологически спортивной. Для детей все хорошо, по воде хорошо, а для ребят спортсменов? Институт тут рядом [УрГУПС], жилые комплексы. Рано или поздно все равно замкнется все по всей акватории», — подчеркнул Паслер в ходе осмотра участка, расположенного в тени, в районе здания Свердловской дирекции по ремонту путей на улице Гражданская, 7/2. Вице-мэр Владимир Гейко пообещал внести корректировки. «Я услышал, я посмотрю, мы будем встречаться с проектировщиками в среду, мы успеем до понедельника», — подчеркнул он. Заложить на благоустройство планируют 250-300 миллионов рублей. Эскиз набережной Фото: Размик Закарян © URA.RU Плюс ко всему, глава региона предложил поднять дорожки у берега Исети, чтобы расширить саму набережную. Согласно текущим эскизам, на берегу Ольховки должен появиться пирс, зона игр у воды, много тропинок. В частности, основной пешеходный маршрут должен составить 902,6 метров, чуть меньше велосипедный, прогулочный с тропой здоровья — 1,2 километра. А также на Исети будет создан участок путешествий на сапах. Второй этап голосования на сайте Госуслуг в рамках проекта ФКГС прошел с 21 апреля по 12 июня. Екатеринбуржцам нужно было выбрать один из восьми парков — по одному от каждого района. Набережная реки Исеть и Ольховки (участок за Макаровским мостом) оказалась в лидерах. За нее проголосовали более 73-х тысяч человек. Голосование проходило под личным контролем мэра Екатеринбурга Алексея Орлова со старта проекта 17 января. А оперативной координацией ответственных за выполнение KPI, как обычно, занималась вице-мэр Марина Фадеева (управделами администрации). На всех этапах Орлов постоянно обращался к жителям с просьбой проявить активность. Так как недобор голосов грозил потерей федерального финансирования на проект-победитель. Большую помощь в сборе голосов оказали волонтеры, 270 тысяч, то есть порядка 70%. Всего было собрано 393 тысячи, больше 100%. В итоге Екатеринбург обогнал города-миллионники по количеству набранных голосов, став первым. И побил прошлые рекорды. В 2024 году в борьбе за федеральные деньги приняли участие 325 тысяч екатеринбуржцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сделать более спортивной и более широкой — такие предложения внес врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в ходе осмотра набережной рек Исеть и Ольховки от дома № 11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова, на благоустройство которой выделят в 2026 году федеральные деньги в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Власти Екатеринбурга пообещали внести корректировки в проект. «Площадка должна быть еще и идеологически спортивной. Для детей все хорошо, по воде хорошо, а для ребят спортсменов? Институт тут рядом [УрГУПС], жилые комплексы. Рано или поздно все равно замкнется все по всей акватории», — подчеркнул Паслер в ходе осмотра участка, расположенного в тени, в районе здания Свердловской дирекции по ремонту путей на улице Гражданская, 7/2. Вице-мэр Владимир Гейко пообещал внести корректировки. «Я услышал, я посмотрю, мы будем встречаться с проектировщиками в среду, мы успеем до понедельника», — подчеркнул он. Заложить на благоустройство планируют 250-300 миллионов рублей. Плюс ко всему, глава региона предложил поднять дорожки у берега Исети, чтобы расширить саму набережную. Согласно текущим эскизам, на берегу Ольховки должен появиться пирс, зона игр у воды, много тропинок. В частности, основной пешеходный маршрут должен составить 902,6 метров, чуть меньше велосипедный, прогулочный с тропой здоровья — 1,2 километра. А также на Исети будет создан участок путешествий на сапах. Второй этап голосования на сайте Госуслуг в рамках проекта ФКГС прошел с 21 апреля по 12 июня. Екатеринбуржцам нужно было выбрать один из восьми парков — по одному от каждого района. Набережная реки Исеть и Ольховки (участок за Макаровским мостом) оказалась в лидерах. За нее проголосовали более 73-х тысяч человек. Голосование проходило под личным контролем мэра Екатеринбурга Алексея Орлова со старта проекта 17 января. А оперативной координацией ответственных за выполнение KPI, как обычно, занималась вице-мэр Марина Фадеева (управделами администрации). На всех этапах Орлов постоянно обращался к жителям с просьбой проявить активность. Так как недобор голосов грозил потерей федерального финансирования на проект-победитель. Большую помощь в сборе голосов оказали волонтеры, 270 тысяч, то есть порядка 70%. Всего было собрано 393 тысячи, больше 100%. В итоге Екатеринбург обогнал города-миллионники по количеству набранных голосов, став первым. И побил прошлые рекорды. В 2024 году в борьбе за федеральные деньги приняли участие 325 тысяч екатеринбуржцев.