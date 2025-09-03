Синоптики раскрыли, когда в ХМАО выпадет первый снег

Первый в этом сезоне снег в крупнейших городах Югры синоптики прогнозируют в конце октября. Но небольшие осадки могут накрыть регион и в сентябре.
«В Сургуте снег ожидается 23 октября при температура от 0 до -3», — следует из данных «Яндекс Погоды». В Нижневартовске осадки ожидаются чуть раньше — 21 октября, а в Ханты-Мансийске снег прогнозируют предположительно на 27 октября.
Небольшой снег с дождем, по данным Gismeteo, при этом в Сургуте и Нижневартовске возможен уже 30 сентября при плюсовой температуре. А в Ханты-Мансийске осадки могут выпасть 1 октября.
Ранее URA.RU рассказывало, какой будет осень в ХМАО. Синоптики ожидают не только дождливые, но и солнечные дни.
