Синоптики раскрыли, когда в ХМАО выпадет первый снег

В ХМАО первый снег ожидают в октябре
Первый снег в Югре прогнозируют в октябре
Первый снег в Югре прогнозируют в октябре

Первый в этом сезоне снег в крупнейших городах Югры синоптики прогнозируют в конце октября. Но небольшие осадки могут накрыть регион и в сентябре.

«В Сургуте снег ожидается 23 октября при температура от 0 до -3», — следует из данных «Яндекс Погоды». В Нижневартовске осадки ожидаются чуть раньше — 21 октября, а в Ханты-Мансийске снег прогнозируют предположительно на 27 октября.

Небольшой снег с дождем, по данным Gismeteo, при этом в Сургуте и Нижневартовске возможен уже 30 сентября при плюсовой температуре. А в Ханты-Мансийске осадки могут выпасть 1 октября.

Ранее URA.RU рассказывало, какой будет осень в ХМАО. Синоптики ожидают не только дождливые, но и солнечные дни.

