В Свердловской области мотоциклист влетел в столб и погиб.

Мотоциклист был без шлема и экипировки
Мотоциклист был без шлема и экипировки

В Алапаевском районе Свердловской области в результате ДТП погиб 47-летний мотоциклист. Водитель мотоцикла не справился с управлением и наехал на опору линии электропередач, рассказали в Госавтоинспекции области.

«Водитель мотоцикла RACER RC 300 при движении выбрал небезопасную скорость, вследствие чего потерял контроль над управлением транспортного средства и допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на опору линии электропередач. В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.

Авария произошла 5 сентября около 14:30 на улице Советская в поселке Махнево. Мотоциклист был без шлема и специальной экипировки, что привело к тяжелым травмам. Сотрудники полиции установили, что погибший был местным жителем с 29-летним стажем вождения и одним зарегистрированным нарушением правил дорожного движения.

Место ДТП
Место ДТП
Фото:

