В Алапаевском районе Свердловской области в результате ДТП погиб 47-летний мотоциклист. Водитель мотоцикла не справился с управлением и наехал на опору линии электропередач, рассказали в Госавтоинспекции области.
«Водитель мотоцикла RACER RC 300 при движении выбрал небезопасную скорость, вследствие чего потерял контроль над управлением транспортного средства и допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на опору линии электропередач. В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.
Авария произошла 5 сентября около 14:30 на улице Советская в поселке Махнево. Мотоциклист был без шлема и специальной экипировки, что привело к тяжелым травмам. Сотрудники полиции установили, что погибший был местным жителем с 29-летним стажем вождения и одним зарегистрированным нарушением правил дорожного движения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!