В Кыштыме рецидивист синтезировал мефедрон в собственном гараже

Наркодельца задержали
Наркодельца задержали

В Кыштыме (Челябинская область) рецидивист соорудил нарколабораторию в собственном гараже. Там он синтезировал мефедрон. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, дилера задержали.

«Ранее судимый местный житель в своем гараже организовал подпольную нарколабораторию по производству наркотического средства. При обследовании нежилого помещения оперативники обнаружили стеклянную колбу с жидкостью и веществом светлого цвета и банки с жидкостью, а также лабораторное оборудование, которое использовалось для синтеза мефедрона», — сообщили URA.RU в пресс-службе главка.

Дилера задерживали о перуполномоченные отделения по контролю за оборотом наркотиков кыштымской полиции совместно с коллегами из УНК ГУ МВД России по Челябинской области при силовой поддержке ОМОН «Таганай» Управления Росгвардии по региону. После ему предъявили обвинения по статье 228.3 УК РФ.

