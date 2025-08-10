Уносит машины, размывает асфальт улицы городов в Дагестане превратились в реки. Видео

Города в Дагестане затопило ливнями
Улицы городов Дагестана затопило после мощного ливня
Улицы городов Дагестана затопило после мощного ливня Фото:

Дагестан накрыла непогода. Мощные ливни затопили улицы Махачкалы, Каспийска и других городов региона. По данным Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за несколько часов в регионе выпало более половины месячной нормы осадков. В результате улицы превратились в бурные потоки, вода затопила дороги, а автомобили оказались под угрозой сноса течением.

«В течение ближайших суток в республике ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, град и усиление ветра до 20 метров в секунду. Синоптики рекомендуют жителям быть осторожными, избегать выхода на открытые участки во время грозы и не парковать автомобили рядом с деревьями и слабо закрепленными конструкциями», — пишет «Царьград» со ссылкой на Дагестанское ЦГМС. Сильнее всего пострадали районы Махачкалы, Каспийска и поселок Временный Унцукульского района. 

Здесь зафиксированы случаи размыва асфальта и грунта, автомобили с парковок уносит потоками воды. В Гунибском районе шквалистый ветер и град повредили кровли домов и линии электропередач, при этом местами град достигал размера вишни. Коммунальные службы продолжают работы по расчистке ливневых стоков и контролю уровня воды на ключевых участках дорог.

Местные жители публикуют видеозаписи последствий непогоды: затопленные улицы, машины, уходящие под воду, и детей, играющих в лужах в резиновых сапогах. Несмотря на сложную ситуацию, городские службы переходят в усиленный режим для минимизации ущерба и ликвидации последствий стихии.

В течение нескольких часов на территории республики выпало свыше 50% от среднемесячной нормы осадков. В результате паводка были подтоплены улицы и автодороги в Махачкале, Каспийске и ряде других населенных пунктов. В столице Дагестана сильные ливни превратили городские улицы в бурные потоки воды.

