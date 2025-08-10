Дагестан накрыла непогода. Мощные ливни затопили улицы Махачкалы, Каспийска и других городов региона. По данным Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за несколько часов в регионе выпало более половины месячной нормы осадков. В результате улицы превратились в бурные потоки, вода затопила дороги, а автомобили оказались под угрозой сноса течением.
«В течение ближайших суток в республике ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, град и усиление ветра до 20 метров в секунду. Синоптики рекомендуют жителям быть осторожными, избегать выхода на открытые участки во время грозы и не парковать автомобили рядом с деревьями и слабо закрепленными конструкциями», — пишет «Царьград» со ссылкой на Дагестанское ЦГМС. Сильнее всего пострадали районы Махачкалы, Каспийска и поселок Временный Унцукульского района.
Здесь зафиксированы случаи размыва асфальта и грунта, автомобили с парковок уносит потоками воды. В Гунибском районе шквалистый ветер и град повредили кровли домов и линии электропередач, при этом местами град достигал размера вишни. Коммунальные службы продолжают работы по расчистке ливневых стоков и контролю уровня воды на ключевых участках дорог.
Местные жители публикуют видеозаписи последствий непогоды: затопленные улицы, машины, уходящие под воду, и детей, играющих в лужах в резиновых сапогах. Несмотря на сложную ситуацию, городские службы переходят в усиленный режим для минимизации ущерба и ликвидации последствий стихии.
