26 августа 2021

Бастрыкин проверит свердловского следователя на золотом Lexus

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Бастрыкин заинтересовался громким делом в Екатеринбурге Фото:

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении следователя на золотом Lexus Артема Халилова, который стал участником драки на АЗС в Екатеринбурге в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Глава ведомства поручил центральному аппарату СК России провести служебную проверку в отношении заместителя руководителя следственного отдела по Октябрьскому району города Екатеринбург Артема Халилова», — рассказали в пресс-службе СК России. С руководителя свердловского следственного управления СК Михаила Богинского Бастрыкин потребовал отчет о проведенных следственных действия в отношении второго участника потасовки, автолюбителя Антона Истомина.

Как сообщало URA.RU, Истомин утверждал, что конфликт между ним и высокопоставленным следователем возник из-за того, что Хилилов на дорогом Lexus пытался пролезть без очереди к насосу для подкачки шин на автозаправке. По словам Истомина, следователь Халилов схватил его за горло, начал душить.

Свердловский следователь утверждал, что Истомин в ходе конфликта достал нож и угрожал ему. СКР возбудило в отношении Истомина уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством». Однако позже он был оправдан в суде.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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