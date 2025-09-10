Открыли купе и выпустили: собаку, которую перевозили в поезде Новороссийск — Екатеринбург, ищут почти неделю

Проводник поезда Новороссийск — Екатеринбург потерял собаку на одной из станций
Собаку Шуру ищут уже пять дней
Собаку Шуру ищут уже пять дней Фото:

Жительница Тимашевска Краснодарского края заявила о пропаже своей собаки по кличке Шура во время перевозки на поезде Новороссийск — Екатеринбург. По словам женщины, 5 сентября на станции Поворино (Воронежская область) проводник выпустил животное из купе, не соблюдая технику безопасности. Представители «РЖД» подтвердили факт происшествия, пояснив, что собака убежала в тот момент, когда сотрудники открыли дверь бокса для ее кормления.

"Она (собака прим. ред.) мелькала на камерах вокзала. Но время утеряно. Проводники изначально скрыли факт пропажи собаки и сообщено об этом было сильно позже, чем случилось", — рассказала telegram-каналу "Осторожно, новости" знакомая хозяев. 

По словам владелицы, собака перевозилась официальной перевозкой "РЖД". С родственницу, которая должна была встретить Шуру, связались уже после побега животного. Семья планирует подать заявление на проводника по факту халатности. Поиски Шуры пока не принесли результата. 

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу "РЖД". Ответ ожидается. 

Похожий случай произошел в январе 2024 года с котом по кличке Твикс. Хозяин кота спал, когда питомцу удалось выбраться из переноски. После этого животное высадили на остановке в Кирове. Твикса разыскивали волонтеры несколько дней, но нашли его уже замерзшим насмерть.

