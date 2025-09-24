Западные лидеры «вдыхают воздух свободы» на 80-й сессии Генассамблеи ООН. Так иронически прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова видео, на котором президент Польши Кароль Навроцкий принимает неизвестное вещество.
«Пока мы летели в Нью-Йорк, западники на Генеральной Ассамблее уже „вдыхали воздух свободы“, — отметила дипломат в своем telegram-канале. Ролик, распространившийся в соцсетях, вызвал дискуссии и в Польше.
Депутат Сейма от Гражданской коалиции Роман Гертых предположил, что Навроцкий мог употреблять стимулирующее вещество, исключив табак. Ранее, 23 мая 2025 года, во время предвыборных дебатов Навроцкий пытался незаметно принять неизвестное вещество, но 27 мая тест подтвердил отсутствие наркотиков в его организме.
