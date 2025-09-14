Посол России рассказал о реакции Киева на предложения по переговорам

Посол Ерхов: Украина не ответила на предложения относительно переговоров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Киев не отвечает на предложения России, заявил Ерхов
Киев не отвечает на предложения России, заявил Ерхов Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украина до сих пор не предоставила ответа на предложения России по продолжению переговорного процесса в Стамбуле. Об этом рассказал завершивший дипломатическую миссию в Турции посол РФ Алексей Ерхов.

«Прошло более месяца, но от Украины пока нет ответа», — передает слова Ерхова газета Hurriyet. Он добавил, что Москва высоко ценит потенциал площадки в Стамбуле, где ранее уже проводились три раунда переговоров с достижением определенных договоренностей по гуманитарным вопросам.

Российская сторона предложила повысить уровень делегаций и создать три рабочие группы для обсуждения конкретных вопросов политического, военного и гуманитарного характера. По выражению Ерхова, «мяч не на стороне Москвы», и дальнейшая судьба переговорной платформы в Стамбуле теперь зависит от позиции украинской стороны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина до сих пор не предоставила ответа на предложения России по продолжению переговорного процесса в Стамбуле. Об этом рассказал завершивший дипломатическую миссию в Турции посол РФ Алексей Ерхов. «Прошло более месяца, но от Украины пока нет ответа», — передает слова Ерхова газета Hurriyet. Он добавил, что Москва высоко ценит потенциал площадки в Стамбуле, где ранее уже проводились три раунда переговоров с достижением определенных договоренностей по гуманитарным вопросам. Российская сторона предложила повысить уровень делегаций и создать три рабочие группы для обсуждения конкретных вопросов политического, военного и гуманитарного характера. По выражению Ерхова, «мяч не на стороне Москвы», и дальнейшая судьба переговорной платформы в Стамбуле теперь зависит от позиции украинской стороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...