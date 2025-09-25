Лидеры G7 и ЕС хотят ввести минимальные цены на редкоземельные металлы

Страны «Большой семерки» (G7) и Европейский союз рассматривают возможность введения минимальных цен на редкоземельные элементы, а также специальных налогов на отдельные категории китайского экспорта. Об этом сообщило агентство со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом обсуждений.

«Члены „Большой семерки“ и Европейский союз рассматривают вопрос о введении минимальных цен для стимулирования производства редкоземельных элементов, а также о налогах на некоторые виды китайского экспорта», — отмечается в материале от Reuters. Редкоземельные металлы критически важны для производства электроники, автомобилей и высокотехнологичного оружия. Инициатива направлена на снижение зависимости от китайских поставок и стимулирование собственной добычи.

Ранее стало известно, что ЕК ожидает, что Украина и президент Владимир Зеленский будут и впредь придерживаться взятых на себя обязательств в рамках меморандума о стратегическом партнерстве по критически важным минералам, подписанного с Европейским союзом в 2021 году. Такое заявление сделала официальный представитель еврокомиссии Леа Зубер, комментируя заключенное недавно соглашение между Киевом и Вашингтоном в области редкоземельных металлов.

