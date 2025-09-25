ПВО сбили 55 украинских дронов за ночь над Крымом, Кубанью и акваторией морей

Минобороны: за ночь уничтожено 55 украинских БПЛА над югом России
За ночь силами ПВО над Крымом, Кубанью и акваторией прилегающих морей было уничтожено 45 украинский беспилотник
Системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 55 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«С 23.00 до 07.00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 45 украинских беспилотных аппаратов над территориями южных регионов, а всего за ночь — 55 БПЛА», — говорится в telegram-канале военного ведомства. Атака стала одной из самых массовых попыток ВСУ нанести удар по объектам на юге России с использованием дронов-камикадзе. Все воздушные цели уничтожены.

В ночь на 24 сентября российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 70 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Как сообщило Министерство обороны России, атаки были зафиксированы в ряде регионов, включая Белгородскую, Курскую, Ростовскую и Волгоградскую области, а также на территории Республики Крым и в акватории Черного моря.

