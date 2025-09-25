Россиян предупредили о штрафах за неправильную перевозку кота в авто

В ГИБДД могут оштрафовать за кота в салоне машины без переноски
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юрист предупредил водителей о штрафе за кота, свободно гуляющего в салоне автомобиля
Юрист предупредил водителей о штрафе за кота, свободно гуляющего в салоне автомобиля Фото:

Свободное перемещение кота в салоне автомобиля во время поездки может привести к штрафу от сотрудников ДПС. Если питомец ограничивает обзор водителю, инспектор вправе выписать предупреждение или штраф в 500 рублей по статье 12.21 КоАП РФ. Об этом NEWS.ru рассказал юрист Михаил Салкин.

«Груз не должен ограничивать обзор водителю, затруднять управление. Нарушение предусматривает ответственность по статье 12.21 КРФоАП. В этом случае назначается или предупреждение, или штраф в размере 500 рублей», — пояснил Салкин для NEWS.ru.

В российских правилах дорожного движения отсутствует прямой запрет на перевозку кошки в салоне автомобиля без использования контейнера или клетки. Согласно главе 23 ПДД, животное приравнивается к грузу, к которому предъявляются определенные требования: перевозка не должна ограничивать водителю обзор и затруднять управление транспортным средством.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года на территории Российской Федерации начали действовать обновленные правила проведения медицинской комиссии для водителей. В частности, пересмотрен список медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, а также ослаблены требования в отношении некоторых заболеваний.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свободное перемещение кота в салоне автомобиля во время поездки может привести к штрафу от сотрудников ДПС. Если питомец ограничивает обзор водителю, инспектор вправе выписать предупреждение или штраф в 500 рублей по статье 12.21 КоАП РФ. Об этом NEWS.ru рассказал юрист Михаил Салкин. «Груз не должен ограничивать обзор водителю, затруднять управление. Нарушение предусматривает ответственность по статье 12.21 КРФоАП. В этом случае назначается или предупреждение, или штраф в размере 500 рублей», — пояснил Салкин для NEWS.ru. В российских правилах дорожного движения отсутствует прямой запрет на перевозку кошки в салоне автомобиля без использования контейнера или клетки. Согласно главе 23 ПДД, животное приравнивается к грузу, к которому предъявляются определенные требования: перевозка не должна ограничивать водителю обзор и затруднять управление транспортным средством. Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года на территории Российской Федерации начали действовать обновленные правила проведения медицинской комиссии для водителей. В частности, пересмотрен список медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, а также ослаблены требования в отношении некоторых заболеваний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...