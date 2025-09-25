Россиян предупредили о штрафах за неправильную перевозку кота в авто

Свободное перемещение кота в салоне автомобиля во время поездки может привести к штрафу от сотрудников ДПС. Если питомец ограничивает обзор водителю, инспектор вправе выписать предупреждение или штраф в 500 рублей по статье 12.21 КоАП РФ. Об этом NEWS.ru рассказал юрист Михаил Салкин.
«Груз не должен ограничивать обзор водителю, затруднять управление. Нарушение предусматривает ответственность по статье 12.21 КРФоАП. В этом случае назначается или предупреждение, или штраф в размере 500 рублей», — пояснил Салкин для NEWS.ru.
В российских правилах дорожного движения отсутствует прямой запрет на перевозку кошки в салоне автомобиля без использования контейнера или клетки. Согласно главе 23 ПДД, животное приравнивается к грузу, к которому предъявляются определенные требования: перевозка не должна ограничивать водителю обзор и затруднять управление транспортным средством.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года на территории Российской Федерации начали действовать обновленные правила проведения медицинской комиссии для водителей. В частности, пересмотрен список медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, а также ослаблены требования в отношении некоторых заболеваний.
