Мэрия Аши выплатит 50 тысяч рублей ребенку, которого за лицо укусила собака

Собака напала на ребенка на улице
Собака напала на ребенка на улице Фото:

Администрация Аши выплатит 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда семье 13-летнего мальчика, которого покусала бродячая собака. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры. 

«В январе 2025 года на улице поселка Кропачево бродячая собака напала на 13-летнего мальчика и укусила за лицо.  Прокурор в интересах ребенка обратился в суд с иском к администрации Ашинского муниципального района о взыскании компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены. Исполнение решения поставлено на контроль. 

В загородном элитном поселке «Белые росы» в селе Кременкуль ранее американский стаффордширский терьер оторвал ухо трехлетнему мальчику. Мировой судья признал 36-летнюю владелицу собаки виновной в совершении преступления по части первой статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Ей назначено наказание в виде года исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства.

