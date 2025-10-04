В ДНР врача приговорили к 15 годам за передачу СБУ данных о военной части

Врач приемного отделения из Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорен к 15 годам лишения свободы за госизмену. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
«Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя республики. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд приговорил виновного к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — отметили в сообщении прокуратуры, которое цитирует ТАСС.
По версии следствия, осужденный работал врачом приемного отделения и получил от пациента информацию о расположении одной из российских воинских частей. Этими сведениями он поделился с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ).
Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил к 14 годам лишения свободы гражданку Италии Джулию Жасмин Шифф. По данным следствия, 26-летняя Шифф признана виновной по части 3 статьи 359 УК РФ — участие наемника в вооруженном конфликте на территории ДНР.
