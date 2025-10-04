В ДНР врача приговорили к 15 годам за передачу СБУ данных о военной части

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врача из ДНР осудили за госизмену
Врача из ДНР осудили за госизмену Фото:

Врач приемного отделения из Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорен к 15 годам лишения свободы за госизмену. Об этом сообщили в прокуратуре республики. 

«Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя республики. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд приговорил виновного к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — отметили в сообщении прокуратуры, которое цитирует ТАСС. 

По версии следствия, осужденный работал врачом приемного отделения и получил от пациента информацию о расположении одной из российских воинских частей. Этими сведениями он поделился с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). 

Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил к 14 годам лишения свободы гражданку Италии Джулию Жасмин Шифф. По данным следствия, 26-летняя Шифф признана виновной по части 3 статьи 359 УК РФ — участие наемника в вооруженном конфликте на территории ДНР.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врач приемного отделения из Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорен к 15 годам лишения свободы за госизмену. Об этом сообщили в прокуратуре республики.  «Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя республики. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд приговорил виновного к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — отметили в сообщении прокуратуры, которое цитирует ТАСС.  По версии следствия, осужденный работал врачом приемного отделения и получил от пациента информацию о расположении одной из российских воинских частей. Этими сведениями он поделился с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ).  Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил к 14 годам лишения свободы гражданку Италии Джулию Жасмин Шифф. По данным следствия, 26-летняя Шифф признана виновной по части 3 статьи 359 УК РФ — участие наемника в вооруженном конфликте на территории ДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...