Вскрыт подлый план американцев по установке ядерного оружия в космосе

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) может использовать программу «Артемида» для размещения ядерного оружия на Луне под видом развития мирных космических технологий. Такое мнение высказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов. Такой он вывод сделал из того, что для энергосбережения Штаты намерены использовать атомную энергию.
«Обитаемая база — часть программы „Артемида“, которая направлена на развитие технологий освоения космоса и подготовку к более длительным космическим миссиям, адаптацию и подготовку астронавтов. <...> Для энергоснабжения будет использоваться атомная энергия. И вот этот последний аспект, пожалуй, самый значимый — именно это шаг к выводу ядерных технологий не только на орбиту, но и в ближний космос. Под прикрытием этих разработок высока вероятность размещения в околоземном и окололунном пространствах ядерного оружия», — сказал он в беседе с ТАСС. Он уточнил, что свою базу американцы намерены построить в районе кратера Шеклтон на Южном полюсе Луны.
Военный эксперт пояснил, что США уже сейчас ведут работу по расширению пусковых возможностей и разрабатывают условия для возможного размещения на орбите наступательных вооружений. По его словам, речь идет о системах, которые могут быть оснащены специальными боевыми частями, в том числе ядерными.
В качестве примера Степанов привел американский космический аппарат Boeing X-37, который способен нести до шести ядерных боеголовок. Также он напомнил, что в 1960-х годах США уже проводили испытания ядерного оружия в рамках программы «Доминик» и проекта Starfish Prime, анализируя влияние взрывов на объекты в космосе. В ходе тех испытаний для вывода термоядерного заряда на орбиту использовалась ракета среднего радиуса действия PGM-17 Thor.
Свою программу «Артемида» США начнет активно реализовывать с 2026 года, передает Pravda.ru. Причем в этом же году в Пентагоне сами били тревогу из-за потенциального размещения ядерного оружия в космосе другими странами. В военном министерстве США подчеркивали, что это несет угрозу Штатам. Ранее о намерении развернуть собственную спутниковую группировку в космосе сообщала Германия.
