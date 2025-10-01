Автоэксперт объяснил, когда лучше всего менять летние шины на зимние

Водителям в европейской части России не стоит спешить со сменой летних шин на зимние, несмотря на прогнозируемые ночные заморозки. Об этом сообщил автоэксперт Петр Баканов. По его словам, переходить на зимнюю резину рекомендуется только после снижения среднесуточной температуры ниже 4 градусов.
«Менять резину в сентябре, несмотря на заморозки, я бы не рекомендовал. У нас впереди еще октябрь, который обещает быть достаточно теплым, поэтому ездить сейчас на шипах нет смысла. Когда среднесуточная температура составит 4 °C и ниже, тогда уже стоит задуматься», — пояснил Баканов изданию «Абзац». Он добавил, что оптимальное время для смены шин — середина октября, когда температура воздуха станет стабильно низкой.
Ранее специалисты и синоптики неоднократно подчеркивали, что оптимальное время для перехода на зимние шины наступает при среднесуточной температуре около +4…+5 градусов. С декабря по март в России законодательно запрещена эксплуатация летних шин. Водителям стоит ориентироваться не только на ночные заморозки, но и на устойчивое снижение температуры, чтобы избежать преждевременного износа зимней резины и штрафов за несоблюдение сезонных требований.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.