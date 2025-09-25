Le Monde: в Польше наблюдается резкий рост антиукраинских настроений

В последние месяцы в Польше наблюдается заметный рост антиукраинских настроений. Об этом сообщает французское издание Le Monde.
«В украинском сообществе умножились свидетельства о растущем чувстве незащищенности», — пишет Le Monde. Ситуация обострилась после майских президентских выборов, когда тема миграции стала одной из ключевых в общественной дискуссии.
Многие украинцы, проживающие в стране, отмечают, что сталкиваются с предвзятым отношением, дискриминацией и даже проявлениями агрессии. Особый резонанс вызвала публикация украинской журналистки Зоряны Варени, которая 10 августа рассказала в социальных сетях о трех нападениях, жертвой которых она стала. Ее пост вызвал эффект снежного кома: десятки пользователей решили поделиться своими похожими историями. Зоряна Вареня рассказала, что в одном из самых оживленных районов Варшавы ее толкнули и оскорбили, когда она говорила по-украински по телефону. Через несколько месяцев журналистка столкнулась с очередным проявлением нетерпимости: в автобусе, во время разговора с подругой, мужчина сделал замечание: «В Польше мы говорим по-польски!».
Ранее польский Сейм одобрил законодательную инициативу, предусматривающую ограничения на получение социальных выплат для граждан Украины, не имеющих официального трудоустройства. Воспользоваться семейными пособиями и услугами государственной системы здравоохранения смогут только те украинцы, которые трудоустроены на территории Польши.
