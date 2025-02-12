Набиуллину просят вернуть на российские купюры государственный флаг

Институт социально-экономического анализа и программ развития обратился к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой вернуть флаг России на купюры. Авторы инициативы считают, что деньги обладают хорошим пропагандистским потенциалом, поэтому на низ нужно вернуть один из главных государственных символов страны.
«С учетом того, что денежные знаки обладают колоссальным пропагандистским потенциалом, переходя из рук в руки по всей территории нашей страны, предлагается рассмотреть возможность, наряду с государственным гербом Российской Федерации, также сделать обязательным нанесение государственного флага России, как одного из трех главных символов государства», — говорится в тексте обращения. Его изучили корреспонденты РИА Новости. В письме подчеркивается, что купюры не только выполняют функцию средства обращения. Это визитная карточка государства, которая передает его культуру.
Ранее Центральный банк России анонсировал новую 1000-рублевую купюру. Она появится к концу 2025 года. Банкноты получат новый дизайн и современные защитные технологии.
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