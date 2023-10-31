Курорт Пермского края стал лучшим семейным по версии Ski Business Awards

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Горнолыжный центр Губаха. Пермь, зож, горные лыжи, активный отдых, ГЛЦ Губаха, счастье в горах, гора крестовая
Зимний сезон в Губахе откроется уже скоро Фото:

Пермский курорт «Губаха» получил премию Ski Business Awards 2023 в номинации «Лучший семейный курорт». Об этом сообщили в минтуризма Прикамья.

«Всесезонный курорт Пермского края «Губаха» победил в номинации «Лучший семейный курорт», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Итоги премии Ski Business Awards 2023 подвели в Сочи.

Премию Ski Business Awards ежегодно вручают уже 10 лет. Лидеров отрасли выбирают по итогам голосования экспертов турбизнеса.

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Пермский курорт «Губаха» получил премию Ski Business Awards 2023 в номинации «Лучший семейный курорт». Об этом сообщили в минтуризма Прикамья. «Всесезонный курорт Пермского края «Губаха» победил в номинации «Лучший семейный курорт», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Итоги премии Ski Business Awards 2023 подвели в Сочи. Премию Ski Business Awards ежегодно вручают уже 10 лет. Лидеров отрасли выбирают по итогам голосования экспертов турбизнеса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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