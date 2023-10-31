Курорт Пермского края стал лучшим семейным по версии Ski Business Awards

Зимний сезон в Губахе откроется уже скоро
Пермский курорт «Губаха» получил премию Ski Business Awards 2023 в номинации «Лучший семейный курорт». Об этом сообщили в минтуризма Прикамья.
«Всесезонный курорт Пермского края «Губаха» победил в номинации «Лучший семейный курорт», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Итоги премии Ski Business Awards 2023 подвели в Сочи.
Премию Ski Business Awards ежегодно вручают уже 10 лет. Лидеров отрасли выбирают по итогам голосования экспертов турбизнеса.
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