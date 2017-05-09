16:44 09 мая 2017 0

Среди почетных гостей уже немного воевавших, но заслуги каждого из них неоценимы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Центр Перми заполнился людьми с самого утра 9 мая. Первыми на место проведения торжеств в честь Дня Победы пришли парни и девушки в форме Великой Отечественной войны, дети в самых разнообразных театральных костюмах, кадеты в парадной форме, полиция и, конечно, колонна военной техники. Уже за час до парада Октябрьская площадь была заполнена людьми, очень многие были с маленькими детьми.

— Бабушка, а война давно была? — спросила девочка лет трех у женщины, одетой в старую гимнастёрку.

— Давно. Даже я еще тогда не родилась, — ответила бабушка. — Но многие из тех, кто воевал, еще живы.

Во время диалога подъехали автобусы с ветеранами. Главных героев праздника встречали и усаживали на места молодые парни и девушки — наливали чай, дарили цветы, подавали пледы (погода утром была прохладная). Среди почетных гостей уже немного воевавших. Один из них — Виталий Алексеевич — поделился с «URA.RU» воспоминаниями:

— Я родился в 1926 году. 11 ноября 43 году меня призвали в армию, сразу попал в полковую школу, а в 44 году в мае была отправка на фронт. Меня отправили на Третий Белорусский фронт. Литву освобождали. Я был там до сентября 44-го года, пока меня не ранили. Потом я лежал в госпитале, в это время война закончилась.

Соседи Виталия Алексеевича по трибуне — в основном, ветераны тыла. Анне Ларионовне было 12 лет, когда началась война, но она целый день работала в поле. «Я пахала, сеяла, солдат кормила. Мы посылали на фронт не только продукты, но и теплые вещи. Я тогда в Татарстане жила, уже после войны в Пермь переехала — лес валила», — рассказала собеседница.

Валентина Федоровна тоже с самого детства трудилась на земле, чтобы помочь фронту. «Тяжко было. В деревнях не было хлеба, весь хлеб отправили на фронт. Я пошла в четвертый класс, когда началась война. Мы выжили за счет того, что было свое хозяйство, была корова, поросята, овцы, куры, кролики. И самое главное — была земля. Моему брату было всего шесть лет. Мы копали огород, ухаживали за скотиной. Мама целый день была на колхозной работе. Летом в сенокос она выкашивала по полгектара. Мы с братом смотрели за живностью и огородом. А когда прошло полтора года войны, я работала в бригаде в колхозе „Красный октябрь“. И у меня этот стаж в трудовой книжке. Нельзя запускать землю Урала, нельзя ее отдавать сорнякам! Надо ее копать и выращивать еду», — рассказала женщина «URA.RU».

До начала парада ветераны и дети войны общались между собой, некоторые даже немного потанцевали под играющую фоном музыку. В толпе собравшихся можно было встретить чиновников, депутатов и священнослужителей. Впереди всех стояли врио губернатора Максим Решетников, мэр Перми Дмитрий Самойлов и депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко. За ними стоял спикер Гордумы Юрий Уткин.

Випы Перми внимательно наблюдали за Парадом Победы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Торжественное мероприятие началось в 10:00. Оно стартовало с театрализованного пролога, участниками которого были в основном школьники и студенты. Они изобразили военные действия, работы тыла и госпиталей, а также штурм Рейхстага. Сразу после этого на площадь вышли военнослужащие президентского полка, которые вынесли флаг и знамя Победы. Командовал парадом начальник Пермского военного Суворовского училища, генерал-майор Виктор Батмазов, а принимал парад советник командующего войсками Центрального военного округа, генерал-майор Сергей Черномордин. Последний выступил с приветственным словом. Он напомнил, что из Прикамья в годы войны на фронт ушли более 500 тысяч человек, из которых вернулись всего 200 тысяч и объявил минуту молчания по погибшим и пропавшим без вести на полях сражений. После минуты молчания генерал напомнил собравшимся о новой угрозе миру — терроризме.

Затем собравшихся на площади поздравили с Днем Победы Максим Решетников и Дмитрий Самойлов. Врио губернатора немного нервничал, произнося речь: «Спустя 72 года 9 Мая остается для нас особенным днем. Это — день гордости за поколение героев и победителей той страшной войны. Это — день всеобщего единения! Пермский край на фронте и в тылу встал на защиту своей Родины. Более полумиллиона наших земляков ушли на фронт. И каждый третий — не вернулся. Спустя десятилетия Пермский край и мы, его жители, продолжаем решать самые масштабные задачи, чтобы Россия оставалась сильным и независимым государством».

После поздравлений торжественно прошли войска Пермского гарнизона — более полутора тысяч человек личного состава. Самой зрелищной частью парада стало прохождение военной техники. Сначала на площадь вышли образцы техники времен Великой Отечественной — например, ГАЗ-67 1943-го года выпуска и легкий бронеавтомобиль БА-64. После «ветеранов» на парад вышла современная техника: 152-миллиметровая Гаубица 2А65, реактивная система залпового огня 2Б17 «Град», дальнобойная реактивная система залпового огня «Смерч» БМ 9А52. Впервые на Параде Победы «выступило» новейшее российское 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие 2С31 «Вена», которое разработано на Мотовилихинских заводах в Перми. Авиашоу в этот раз, к сожалению, не было — пермский авиаотряд «Сокол» отправился на торжественные мероприятия в Екатеринбург. Но зато в прямом эфире из кабины сверхзвукового МиГ-3 присутствующих поздравил командир отряда Ильяс Ахметшин.

1/13 Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

После парада на Октябрьскую площадь вышла колонна «Бессмертного полка». Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе мэрии, в этом году в акции приняли участие 40 тысяч человек. Многие пришли целыми семьями — с детьми и внуками. Пермячка Майя Семеновна уже и не помнит, когда впервые сходила на акцию «Бессмертный полк». Она пришла с портретом своего папы — Семена Ефимовича. «Он был связистом. Под Одессой получил тяжелое ранение, и его привезли в Пермь в госпиталь. Ему удалили три ребра, и каждую весну у него были боли, и его отправляли в военный госпиталь. Может, он жил бы и дольше, но война оставляет свой след», — рассказала она. Собеседницу становится плохо слышно — идущие неподалеку дети хором затянули «Катюшу». К ним радостно присоединились некоторые другие участники шествия.

Фото: Анна Белкина

В середине колонны шел глава Прикамья и его папа — Геннадий Решетников. Оба несли в руках портреты воевавших родственников. Врио губернатора рассказал «URA.RU» о них. «Здесь на портретах два деда: Илья Иванович и Николай Иванович — они были братья. Николай Иванович проработал всю войну на заводе имени Сталина, сейчас — Пермские моторы, специальность — шлифовщик. Жили в Верхних Муллах и на работу ходили пешком. Представляете, какое это расстояние? На дорогу только в одну сторону уходило не менее двух часов. Илья Иванович — водитель-шофер. Его призвали в армию в 1940 году, то есть на фронте он был с первых дней войны. Служил в частях связи. Всю войну прошел, был ранен». По словам Максима Решетникова, у него был еще один двоюродный дедушка — Виктор Иванович. «Он был штурманом на Пе-2. Так что семья боевая. А вы почему без портрета?», — в свою очередь спросил глава Прикамья. К сожалению, журналистам приходится выбирать — либо освещать акцию, либо участвовать в ней.

Колонна «Бессмертного полка» остановилась на площади перед «Театром-Театром». Там зрителей уже ожидал праздничный концерт. Торжественные мероприятия продлятся в Перми до глубокого вечера и завершатся праздничным салютом, который начнется в 23:00.