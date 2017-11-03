Тюменские власти сдают экзамен: как выучили уроки Собянина

15:26 03 ноября 2017 0

Столице Тюменской области предстоит пройти испытание сносом киосков, прочно связанное в общественном сознании с мэром Москвы Сергеем Собяниным (на фото справа) Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Губернатора Тюменской области Владимира Якушева призвали рассудить спор предпринимателей и мэрии Тюмени. Городская администрация наводит порядок в уличной торговле, а коммерсанты опасаются, что в один момент число киосков сократится в пять раз. Для стороннего наблюдателя интересно другое: будет ли тюменская борьба с киосками такой же масштабной, как недавняя московская.

Группа тюменских бизнесменов обратилась к губернатору региона Владимиру Якушеву с просьбой поддержать их в споре с городской администрацией. Накануне мэрия опубликовала на своем официальном сайте проект новой схемы размещения нестационарных торговых объектов. Президент Некоммерческой организации «Ассоциация малых и микропредприятий в сфере торговли» Владимир Панов, руководитель тюменского филиала «Роспечати» Александр Вишняков, гендиректор ООО «Фолиант» Андрей Шулепов и глава ООО «Информпечать» Геннадий Коротков обеспокоены планами сократить количество легально установленных уличных киосков. По их оценке, вместо действующих 535 объектов нестационарной торговли в городе останется 107. Из-за чего уже с 1 января 2018 года тюменцы могут остаться без печатных газет и журналов.

Тюменские предприниматели говорят, что снос киосков по «московскому сценарию» оставит без работы более полутора тысяч человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Панов утверждает, что первыми «под нож» пошли киоски, торгующие прессой и мороженым: «У нас складывается впечатление, что идет ротация киосков: на смену „неправильным“ впоследствии будут установлены „правильные“». Собеседник агентства чувствует, что малый бизнес готов выйти на публичную акцию. Это подтверждает и Вишняков: его компания торгует прессой в 20 киосках, из которых к началу года останется только 4-5.

«В этом случае мы закроемся, — предупреждает директор филиала „Роспечати“. — „Фолиант“, компания, которая тоже торгует прессой, говорит, что тоже закроется. А ведь мы продаем тюменские газеты, которые не продаются в торговых сетях: „Тюменский курьер“, „Работа для вас“, ежедневная „Комсомолка“. Без работы останутся и люди».

В обращении отмечается, что 107 киосков «для города с населением 745 тысяч человек ничтожно малое количество, в то время как в других городах и областных центрах России нестационарные торговые объекты исчисляются сотнями и тысячами». «В период кризиса сократится более 1500 рабочих мест, сократятся арендные и налоговые поступления в бюджет, вырастет безработица», — пишут коммерсанты. Они просят губернатора «принять меры по сохранению малоформатной торговли в г. Тюмени, сохранению рабочих мест и социальной стабильности в регионе».

Мурат Тулебаев уверен в востребованности киосков у горожан Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Обращение к губернатору — мера предсказуемая: на уровне муниципалитета предпринимателям не удалось сформировать себе устойчивую защиту. Депутат городской думы Мурат Тулебаев был удивлен планируемым резким сокращением количества киосков в четыре раза. Он вспомнил, что избиратели недавно обращались к нему с просьбой помочь вернуть продуктовый ларек на остановочном комплексе, однако в том случае выяснилось, что предприниматель — владелец киоска сам не позаботился вовремя продлить договор аренды участка и игнорировал все исполнительные листы. «Эти киоски востребованы, но предприниматели должны быть законопослушны, а объекты торговли должны соответствовать всем городским нормам и правилам, — подчеркнул народный избранник. — Печать, разумеется, горожанам нужна. Я сам останавливаюсь около печатных киосков, чтобы взять с утра почитать свежую газету, и многие мои знакомые тоже покупают в киосках газеты».

Основной вызов для власти возможен если предпринимателям удастся объединиться, как это было несколько лет назад в Москве, когда программа мэрии по сносу киосков вызвала широкое общественное обсуждение и на первом этапе даже негодование. В Тюмени пока ничего не указывает на возможность такой реакции.

Представляющий гордуму в составе Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства депутат Юрий Баранчук действия мэрии поддержал всецело: «Если ПДД говорят, что в данном месте нельзя размещать какой-то объект, то, наверное, стоит искать какие-то другие варианты. И предприниматели как раз должны очень активно включиться в эту работу — понимая, что если их нестационарный объект сегодня стоит в нарушение всех мыслимых и немыслимых требований и норм, то, может быть, его стоит сдвинуть на несколько метров в сторону, и он будет соответствовать».

Юрий Баранчук считает, что киоски на автобусных остановках могут представлять опасность для пассажиров Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Мы не раз уже об этом говорили, предупреждали, что будут требования по нормативным актам и законам, поэтому уважаемые предприниматели, ищите законные места для ваших объектов, — пояснил он, отметив, что вопрос — не только в полосе отвода автомобильных дорог. — А еще у нас есть объекты, которые находятся на прилегающей территории к жилым домам, где недосточное место пожарного разрыва, или находятся прямо на инженерных сетях. А если будет порыв на сетях, как это ремонтировать? Такие объекты тоже будут убирать. Или на улице Щербакова люди жалуются — там стоит нестационарный объект, с одной стороны дамба, с другой проезжая часть. Люди из автобуса выходят и упираются в этот цветочный ларек, это же просто опасно, можно упасть и попасть под колеса машины или того же автобуса».

В ответ на запрос «URA.RU» в администрации Тюмени напомнили, что «речь идет о нестационарных торговых объектах — по сути, объектах временных». «Это значит, что они размещаются, пока градостроительная ситуация позволяет этому объекту на этом месте находиться. Это своего рода стремление предоставить дополнительные возможности для бизнеса — вот есть временная возможность, используй ее, зарабатывай, предоставляй услугу горожанам. Предприниматель, заключая договор, это прекрасно понимает. Поэтому договоры заключаются на короткий срок. Манипулировать этим, вводя общество в заблуждение, не стоит», — уточняют в мэрии.

Аргументируя свою позицию, городские власти указывают: новая схема разработана с учетом развития Тюмени, требований по обеспечению безопасности дорожного движения, доступа к инженерным сетям.

Мэрия Тюмени уверяет, что прямо заинтересована в сохранении как можно большего количества торговых объектов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В официальном ответе отдельно подчеркивается: «Для нашего города такой формат бизнеса нужен, он востребован, и администрация города Тюмени прямо заинтересована в сохранении как можно большего количества объектов. С этой целью и была размещена информация публично, чтобы в том числе и предприниматели понимали, что происходит, предлагали альтернативные места, которые будут соответствовать законодательству».

Мэрия утверждает, что активно взаимодействует и с отдельными предпринимателями, и с инициативными группами, выступает одной из сторон переговоров с ресурсными организациями: «Так, достигнута договоренность с Водоканалом о возможности размещения объектов на сетях при условии обеспечения беспрепятственного доступа при необходимости. Все предприниматели об этом уведомлены персонально. Это хороший пример обоюдного конструктивного сотрудничества: Администрация города Тюмени — предприниматель — ресурсоснабжающая организация».

«Выявили новый потенциал для развития этого вида бизнеса — размещение НТО в парках и скверах города. Новые места уже включены в проект новой Схемы. Более того, рассмотрели возможность включения в Схему всех мест, на которых НТО установлены незаконно, без оглядки на этот факт! Активная работа продолжается. Сейчас говорить о точных цифрах преждевременно, многие места находятся на согласовании в ресурсоснабжающих организациях, продолжается поиск новых мест, схема постоянно пополняется», — сообщили агентству в мэрии, пригласив предпринимателей обращаться в городской департамент экономики и стратегического развития по адресу: ул. Первомайская, 20.