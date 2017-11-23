Собчак наказывают за «украинский Крым»?

19:00 23 ноября 2017 0

Предвыборные заявления Собчак не устраивают высокопоставленных чиновников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Предвыборные заявления Ксении Собчак попали под пристальное внимание силовиков. Кандидат «против всех» опубликовала на своей странице в Instagram фотографию запроса в Генпрокуратуру РФ от главного редактора интернет-издания «PolitRussia» Руслана Осташко. Он обратился к правоохранителям с просьбой проверить высказывания Собчак о территориальной принадлежности Крыма и Севастополя. Накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире Первого канала сообщил, что его юристы также направили заявление в Следственный комитет с просьбой «возбудить уголовное дело против Собчак и [кандидата от „Яблоко“ Григория] Явлинского за то, что они не признают Крым российским».

«Пока меня по-прежнему критикует часть либеральных журналистов, против меня уже идет работа «правоохранительных» органов.

И это только один пример того, как сказать правду в нашей стране является, видимо, преступлением», — подписала Собчак фотографию документа. Напомним, что ранее теледива заявляла, что Крым с точки зрения международного права входит в состав Украины.

Как «URA.RU» рассказала пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова, на сегодняшний момент в штабе выявили два случая давления на кандидата со стороны госорганов: «У нас есть две истории: одна — прокурорская, которая инициирована главредом одного издания, и вторая — это заявление Владимира Жириновского, который обратился в СК РФ».

У штаба Собчак то и дело возникают трудности с поиском помещений для встреч со сторонниками Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кроме проблем с силовиками, штаб Собчак сталкивается со сложностями, связанными с предоставлением помещений для встреч со сторонниками кандидата, добавила Чудинова. «Нельзя сказать, что это давление со стороны государства. Скорее, это говорит о токсичности системы, которая сложилась к концу 2017 года. Собственники помещений нам говорят, „ой, а можно я от политики буду подальше“ и отказываются, в последний момент передумывают. Вдруг у них начинается внеплановый ремонт, или текут кондиционеры в ноябре, как это случилось в Твери», — отметила пресс-секретарь Собчак. В то же время в штабе верят в то, что позиция кандидата по поводу Крыма и политики действующей власти не станет поводом для недопуска Собчак на выборы: «Мы надеемся на здравый смысл».

Трудности, которые возникли на пути у Собчак — это ответная реакция определенных кругов во власти за несоблюдение договоренностей, рассказал «URA.RU» источник в одной из бизнес-групп, поддержавших выдвижение телеведущей.

«Негатив в адрес Собчак растет пропорционально ее выпадам в сторону элит. Никто не ожидал, что она будет так рьяно и безапелляционно высказываться как относительно консенсусного Крыма, так и действующей власти.

Она выходила с общим лозунгом «против всех», а теперь педалирует лозунг «против Путина», — описал настроения в высоких кабинетах собеседник агентства. Он не исключает, что на этапе сбора подписей у Собчак могут возникнуть проблемы: такие сигналы уже поступают.

Телеведущий Владимир Соловьев пригласил Собчак к себе на эфир Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Вероятность того, что Собчак не зарегистрируют по инициативе власти, минимальна, считает политолог Григорий Добромелов. По его словам, риски от недопуска журналистки к выборам выше, чем от ее острых заявлений.

«Нерегистрация Собчак будет означать, что кому-то не захотелось разыграть предвыборную карту с подъемом протестной волны. А это снизит легитимность выборов в целом. Поэтому вероятность того, что Собчак не зарегистрируют, стремится к нулю. Тут, скорее, возможен вариант, что сама Ксения Анатольевна сойдет с дистанции, скажет, что не справилась и не собрала подписи, нежели получение отказа от ЦИК», — считает эксперт. По его наблюдениям, кампания сейчас идет по согласованным в высоких кабинетах правилам игры, поскольку в противном случае Собчак не появлялась бы в эфирах федеральных ТВ.

Во вторник, 23 ноября, Ксения Собчак написала в Twitter, что согласилась на интервью с телеведущим Владимиром Соловьевым. Ранее она также была главной героиней другой топовой программы госканала «Россия1»: в конце октября с Собчак вышел выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

Скептики полагают, что, вероятнее всего, фамилия Собчак не попадет в бюллетени даже не из-за решения «сверху», а из-за недостатка ресурсов у самого кандидата. Шансы того, что штаб журналистки соберет достаточное количество подписей, тают с каждым днем, считает политолог Максим Жаров.

Эксперты сомневаются, что Собчак дойдет до этапа сбора подписей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Ей нужно в каждом регионе открыть штаб и собрать подписи, но, судя по всему, у нее для этого недостаточно ресурсов. Поэтому сомневаюсь, что она даже приступит к этому этапу. Фоновая активность Собчак будет продолжаться, но не думаю, что ее позиция по Крыму или другим острым вопросам как-то повлияет на то, что по этому поводу будет говорить главный кандидат или лидеры парламентских партий, которые уже объявили о своем участии в выборах».

Напомним, согласно закону, чтобы зарегистрироваться в ЦИК, кандидату-самовыдвиженцу необходимо собрать 300 тысяч подписей в свою поддержку. При этом по закону на один субъект РФ должно приходиться не более 7500 подписей избирателей, проживающих на территории этого региона.