Почему за отстранением спортсменов не следуют отставки чиновников

17:18 30 ноября 2017 0

Эксперты советуют отбивать ЧМ-2018 и Универсиаду: «Вопрос по нашему участию в Олимпиаде в Корее уже фактически решен» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сразу пять российских спортсменов обратились к Владимиру Путину с просьбой помочь в ситуации с их отстранением от Олимпиады. «Мы были счастливы и горды, когда звучал гимн России, поднимался ввысь наш государственный флаг, нас несправедливо лишили этого. Просим Вас помочь разобраться с отстранением нас от участия во всех международных соревнованиях», — написали в открытом письме бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, и скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина.

Допинговый скандал вокруг российских спортсменов начался в 2016 году после доклада Маккларена Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Российская спортивная общественность давно уже винит российских чиновников от спорта в бездействии, а глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ждет от Министерства спорта РФ более жестких мер по защите российских спортсменов. По ее словам, у сенаторов «не складывается ощущения, что Минспорт горой встал за наших спортсменов». «Позиция спортивных чиновников — это позиция страуса: „давайте поглубже спрячем голову в песок, авось пронесет“», — считает директор института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.

«После отстранения наших паралимпийцев в Рио в 2016 году было два года на то, чтобы отстроить систему защиту. [Вице-премьер Виталий] Мутко должен был собрать рабочую группу из специалистов — юристов, пиарщиков, журналистов, медиков, специалистов по международным отношениям, и настроить работу. Однако ничего из этого сделано не было», — рассказал Добромелов «URA.RU».

Он отмечает, что спортивные чиновники привыкли работать по-старому — через кулуарные договоренности. В свое время это помогло им заполучить проведение Олимпиады и Чемпионата мира по футболу. Однако после раскрытия коррупционных скандалов в ФИФА и МОК этот метод уже не работает.

«По другим направлениям мировой политики за последние несколько лет мы научились отвечать адекватно. В спорте же ситуация была дана на откуп Мутко и команде, и они явно не справились, итоги мы видим», — говорит Добромелов. По его мнению, кроме Мутко, за ситуацию несет ответственность министр спорта Павел Колобков и помощник президента Игорь Левитин.

Спортивная общественность винит вице-премьера Виталия Мутко в бездействии Фото: Антон Белицкий © URA.RU

При этом политолог не ожидает отставки Мутко в ближайшее время. «Путин известен тем, что не сдает своих под давлением общественной критики, и уж тем более под давлением из-за рубежа. Его позиция такая: сам загнал ситуацию в тупик — сам и расхлебывай. Так было и с Олимпиадой в Ванкувере, когда российская сборная показала провальные результаты, и в этом также обвиняли Мутко. К Сочинской олимпиаде ситуация была исправлена. Правда, теперь мы видим как», — говорит Добромелов. Он уверен, что оргвыводы последуют, но лишь после Чемпионата мира по футболу в 2018 году, сейчас отставка может быть восприняла как проявление слабости.

Скандал вокруг спортивных чиновников отягощается тем, что происходит накануне президентской кампании, полагает политолог Максим Жаров.

«Главному кандидату не избежать вопросов, в том числе, и на приближающейся пресс-конференции, почему до сих пор нет отставок профильных чиновников», — рассказал Жаров «URA.RU».

Политолог предполагает, что Виталий Мутко представил президенту свои объяснения по сложившейся ситуации, и они его убедили.

Основной вопрос, который стоит сегодня — это не отставка спортивных чиновников, а то, как ситуация будет развиваться дальше, считает политолог Евгений Минченко. «Я думаю вопрос по нашему участию в Олимпиаде в Корее уже фактически решен. Теперь надо обсуждать, какие у нас риски с Чемпионатом мира по футболу и универсиадой? Я считаю, они достаточно высоки. Поэтому сейчас надо думать не о том, как кого-там наказать — об этом надо было думать раньше — а как не допустить новых проблем», — рассказал Минченко «URA.RU».

5 декабря МОК будет принимать решение о допуске российской сборной на Зимние игры в Корее в 2018 году. По словам журналиста ARD Хайо Зеппельта — решение будет принято не в пользу России.