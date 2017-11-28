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Российские элиты срочно заберут детей на родину 8. Джигарханян после развода останется жить у бывшей жены 18:25 28 ноября 2017 0 Почему власть молчит, когда олимпийцев лишают медалей? «URA.RU» разбирает, что скрывается за спортивными скандалами Станислав Захаркин © Служба новостей «URA.Ru» Олимпийское будущее России выглядит все более туманным Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Комиссия МОК дисквалифицировала уже 19 российских спортсменов. Только за последние дни свои медали потеряли пятеро человек. В результате по итогам Олимпийских игр в Сочи сборная России опустилась с первого на третье место в общекомандном зачете. Однако это еще не все. Своего решения ждут еще несколько россиян. Кроме того, 5 декабря МОК может вынести решение о недопуске всей российской сборной до зимних Олимпийских игр в Южной Корее, который пройдут в феврале 2018 года. О том, какие последствия ждут спортсменов, лишенных медалей, смазался ли для россиян эффект от победы в сочинской Олимпиаде и почему мы не видим от государства стратегии защиты российских спортсменов — в материале «URA.RU». Из-за лишения медалей, россияне опустились на третье место в общем зачете по итогам игр в Сочи Фото: Александр Мамаев © URA.RU Почему россияне лишаются медалей? Российских спортсменов обвиняют в применении допинга. Поводом для перепроверки результатов сочинской Олимпиады стал доклад Всемирного антидопингового агентства, который пришел к выводу, что в России действовала госпрограмма поддержки допинга. После этого МОК создал дисциплинарную комиссию во главе с Денисом Освальдом — она занимается перепроверкой проб россиян с Олимпийских игр в Сочи. В результате работы этой комиссии своих медалей лишились многие российских спортсмены. После того, как бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков лишились золотых медалей, а биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова — серебряных, Россия опустилась на третье место в общем зачете. Кроме лишения медалей, какие еще последствия ждут спортсменов? Вопросы к олимпийцам появились после доклада антидопинговой комиссии в 2016 году Фото: pixabay.com © URA.RU Российские спортсмены расстаются с медалями неохотно. Биатлонистка Ольга Зайцева, чье дело будет рассмотрено МОК в ближайшее время, назвала происходящее «безобразием». «Видимо, следующей буду я. Но я свою медаль отдавать не собираюсь», — заявила Зайцева. Биатлонистка Яна Романова сообщила, что скорей выбросит медаль на помойку, чем отдаст ее МОК. Однако лишение медалей — это лишь символичный жест. Спортсмены оказываются пожизненно дисквалифицированы от участия в Олимпийских играх, рассказал «URA.RU» пресс-секретарь олимпийского российского комитета Константин Выборнов. «Достижения, полученные до Олимпиады в Сочи — за ними сохраняются. Результаты, достигнутые в других играх, за ними также остаются, если международные федерации спорта не решат иначе», — рассказал Выборнов. Как Россия защищает своих спортсменов? 28 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия «будет последовательно защищать своих спортсменов от безосновательных обвинений». Однако спортивная общественность считает, что государство с этим не справилось. 27 ноября на Sprots.ru вышла эмоциональная колонка спортивного комментатора Алексея Авдохина под заголовком «Нас лишают медалей, а мы молчим». «У спортсменов отнимают олимпийские медали, как будто они их украли, а не завоевали. Десятки карьер разрушены, а имена и репутации испорчены так безнадежно, что на очищение потребуются годы. Вместо защиты спортсменов Россия потратила полтора года на болтовню. На риторику об антироссийском заговоре или попытках повлиять на выборы президента. На отсутствие дел», — пишет Авдохин. Спортивная общественность считает, что Россия не защищает своих олимпийцев Фото: Николай Бастриков © URA.RU На вопрос корреспондента «URA.RU» почему государство ничего не предпринимает, известный хоккеист и бывший депутат Госдумы Вячеслав Фетисов посоветовал позвонить вице-премьеру по спорту Виталию Мутко. «Позвоните: Виталию Мутко, Александру Жукову (президент российского Олимпийского комитета — прим ред.), Павлу Колобкову (министр спорта — прим. ред.) — они должны на эти вопросы ответить. Мне тоже будет интересно узнать почему», — посоветовал Фетисов. Никакого рационального объяснения, почему государство не выработало внятной стратегии защиты просто нет, полагает политолог, глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «В последние годы власти привыкли опровергать любые обвинения в адрес России. Возможно, сейчас просто не выработана тактика, что стоит признавать, а от чего стоит отказываться. Видно, что нет четкой тактики, как себя вести с МОК, который уже в ближайшее время будет выносить решение о нашем участии в Олимпийских играх в Корее», — рассказал Виноградов «URA.RU». Российский источник «URA.RU» в МОК сказал, что, согласно уставу организации, он публично не может комментировать ее решение. В противном случае он может сделать только хуже для российской сборной. Рассуждения о том, что Россия никак не защищает своих спортсменов, появились на пустом месте, считает первый заместитель председателя комитета ГД по экологии Николай Валуев. «Я уверен, что суды по этому поводу обязательно состоятся. Решению о лишении медалей от силы несколько дней», — рассказал Валуев «URA.RU». Он напомнил, что спортивный арбитражный суд в Лозанне оправдал нескольких российских спортсменов. «Только судом можно что-то решить. А как бы вы хотели, чтобы власть реагировала? Не с палками же на них кидаться», — прокомментировал Валуев. Смазался ли эффект от победы в Сочи в глазах россиян? Россияне не верят, что олимпийцы получили медали нечестным путем Фото: Александр Мамаев © URA.RU Россияне не готовы считать, что наши спортсмены в чем-то виноваты, а случившееся воспринимают как несправедливость в отношении олимпийцев, рассказал «URA.RU» социолог Леонтий Бызов. «Россияне считают, что весь мир, включая структуры олимпийского комитета ополчились на нашу страну и производят заведомо несправедливые акции. Люди ощущают угрозу извне, и это дает им возможность сплотиться вокруг пострадавших спортсменов и вокруг власти», — говорит Бызов. Россияне полагают, что забрать победу «задним числом» нельзя, считает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов. «Однако россияне могут начать интересоваться, почему, победив на Олимпиаде, мы не смогли закрепить свою победу. Кто виноват в том, что наши спортсмены, попались на допинговом скандале? Россияне считают, что все используют допинг, но встает вопрос почему не используем те же методы, что и американцы или норвежцы?» — рассказал Смирнов «URA.RU». Кроме того, по его словам, многие россияне помнят, что на фоне Олимпиады происходило и присоединение Крыма. «Замена Олимпиады на Крым — многим может показаться достойным обменом», — подытожил Смирнов. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}