Бесснежная зима может дорого обойтись

19:40 30 ноября 2017 0

В разных регионах Урала погода отличается кардинально Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В этом году выдалась малоснежная концовка осени, прогнозируется такое же начало зимы. Погода не просто теплее обычных показателей, но и резко отличается в регионах, несмотря на малые расстояния. Уральские экологи и синоптики бьют тревогу — погода может преподнести массу очень неприятных сюрпризов.

Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд уже анонсировал, что 2017 год войдет в тройку самых теплых в истории. Пока самым жарким является 2016 год, а на втором месте — предыдущий 2015-й. Есть все предпосылки, что тренд продолжится. «Глобальное потепление — не шутка, а безусловный факт», — подчеркнул глава ведомства на пресс-конференции в четверг, 30 ноября.

Ведущий специалист ситуационного центра Росгидрометцентра Марина Макарова уточнила корреспонденту «URA.RU», что малоснежное начало зимы на Урале связано с особой «меридиональной циркуляцией» воздуха. «Мы живем в умеренных широтах, все время меняется вынос теплого воздуха. Сейчас на Урал пришел теплый воздух с юго-запада, с Черного и Каспийского морей. Поэтому и температура выше нормы. В той же Якутии сейчас очень холодно. Если ветер изменится и принесет воздух с северо-запада или придет сибирский антициклон, то станет очень морозно», — пояснила эксперт.

В Челябинске снег был только в октябре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По словам Макаровой, Росгидрометцентр может дать точный прогноз только на неделю, с большей или меньшей вероятностью — на две-три недели. «Прогноз осадков у нас не предусмотрен», — заверила метеоролог. В уральском управлении Гидрометцентра (Екатеринбург) и Челябгидрометцентре также затруднились дать долгосрочный прогноз.

Самое удивительное нынешней зимой — резкое отличие погоды в уральских городах. В «тюменской матрешке» уже выпал снег. Немного осадков есть в Екатеринбурге. Но в Челябинске на улицах до сих пор сухо и пыльно. Ученые ЧелГУ объяснили, почему при расстоянии между городами в пару сотен километров наблюдается такая разница в погоде.

«В Екатеринбурге прогноз погоды примерно равняется по Москве, у них умеренно континентальный климат. А в Челябинске — континентальный. Это благодаря Уральским горам. Они загораживают Челябинск. Потому обычно здесь лето теплее, а зима — холоднее

», — отметила доцент кафедры геоэкологии и природопользования факультета экологии ЧелГУ Екатерина Пестрякова.

В Екатеринбурге уже чистят набережную городского пруда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Малоснежная зима таит в себе две большие опасности, подчеркивает ученый- эколог. «В безветренную погоду объявляются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) для развеивания вредных примесей, город накрывает смог. У нас ведется контроль за 8-9 веществами. На самом деле их более 200 в воздухе. Плюс пыль. Снежинки же не как капли дождя, они кристаллические, поэтому абсорбируют больше пыли и грязи. От снега огромная польза в плане экологии», — продолжает эксперт.

Отсутствие снега в вододефицитной Челябинской области может спровоцировать неурожай в следующем сельскохозяйственном сезоне. «Запасы снега для Южного Урала — вопрос выживания. Пока у нас ветер южный и юго-восточный, меридиональная циркуляция не дает осадков. Говорят, скоро будет северо-восточный ветер. Если еще придет антициклон — будет холодно, но также без осадков. Сейчас у нас установился монгольский климат. И неизвестно, когда он изменится», — добавила Екатерина Пестрякова.

Долгосрочные прогнозы делают только негосударственные порталы. Например, Gismeteo публикует вероятную температуру и осадки только на месяц вперед. Если верить этому порталу, то на всем Большом Урале, кроме ЯНАО, в декабре будет примерно одинаковая погода — снег пойдет только со второй половины месяца.

1/7 Фото: Gismeteo

Другой популярный портал AccuWeather размещает прогнозы сразу на несколько месяцев. Если верить синоптикам этого сайта, то первый снег в Челябинске пойдет только в середине января.

1/3 В Гидрометцентре подчеркивают, что долгосрочные прогнозы — меловероятны Фото: AccuWeather

Государственные синоптики, не желая обидеть коллег, призывают относиться к таким долгосрочным прогнозам скептически. «Это исследовательские прогнозы. Да, коллеги стараются предсказать погоду. Но пока результат не такой достоверный, как хотелось бы — вероятность менее 50%», — сказал один из сотрудников Уральского Гидрометцентра на условиях анонимности.

Власти уже начинают готовиться к вероятной малоснежной зиме. В Челябинске перевели технику вновь на летнее оборудование и пустили по городу машины-пылесосы. Подрядчики по строительству ледового городка рассматривают возможность использовать снежные пушки для возведения фигур на центральной площади.

Если не будет снега — не будет воды в почве. Не будет воды — не будет урожая Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Малоснежная зима беспокоит сельхозпроизводителей. «Если не будет снега, произойдет вымораживание и иссушение почвы прикорневого слоя. Это негативно влияет на корневую систему многолетних растений», — говорит декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин.

Ученый агроном обращает внимание на то, что влага от снега весной будет сильно впитываться нижними слоями почвы, которые сегодня очень иссушились. Поэтому рекомендует позаботиться о плодово-ягодных культурах, укрыв их дополнительным слоем снега, сделать по периметру кроны деревьев воздушную подушку в 12-15 сантиметров из опила, торфа или перегноя. А многолетние культуры можно таким же образом защитить от холода — достаточно будет засыпать лук-севок, чеснок, землянику и другие культуры 4-5 сантиметрами листьев, веток, опила, торфа или перегноя.

«Озимые зерновые культуры без снежного одеяла также испытывают негативное влияние вымораживания и иссушения почвы и соответственно могут подмерзнуть. Но пока о каких-то серьезных последствия говорить рано. Все может исправить декабрьский снежный покров», — резюмирует Михаил Карпухин.