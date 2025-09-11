Электропоезд снес машину под Екатеринбургом, есть пострадавшая. Фото

Возле Верхней Пышмы электропоезд снес машину, в ней застряла женщина
Застрявшую пассажирку вытаскивали спасатели
Рядом с Верхней Пышмой (Свердловская область) вечером 11 сентября пассажирский электропоезд сбил машину. Пострадала пассажирка автомобиля, в котором она застряла, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Водитель легкового автомобиля совершил столкновение с пассажирским электропоездом. В результате столкновения пострадала женщина-пассажир в легковом автомобиле, выбраться самостоятельно она не могла», — пояснили в ведомстве.

Пострадавшую вытащили с помощью аварийно-спасательного инструмента, электричка отправилась в пункт назначения. На месте ЧП работали скорая помощь, шесть специалистов и одна единица спецтехники.

