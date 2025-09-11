Рядом с Верхней Пышмой (Свердловская область) вечером 11 сентября пассажирский электропоезд сбил машину. Пострадала пассажирка автомобиля, в котором она застряла, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Водитель легкового автомобиля совершил столкновение с пассажирским электропоездом. В результате столкновения пострадала женщина-пассажир в легковом автомобиле, выбраться самостоятельно она не могла», — пояснили в ведомстве.
Пострадавшую вытащили с помощью аварийно-спасательного инструмента, электричка отправилась в пункт назначения. На месте ЧП работали скорая помощь, шесть специалистов и одна единица спецтехники.
