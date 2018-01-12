Уральцам надоело, что полиция не защищает комфортную жизнь в городах

13:12 12 января 2018 1

Эдуард Логинов и его организация ветеранов боевых действий инициируют создание нового силового ведомства — оно будет подчиняться муниципальным властям Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югре разрабатывается необычная законодательная инициатива — ветераны локальных войн предлагают создать специальные отряды самообороны. По задумке авторов законопроекта муниципальная полиция будет подчиняться мэрам и решать те задачи, на которые не хватает сил у сотрудников МВД. Об этом рассказал участник первой войны в Чечне, лидер сургутской организации ветеранов боевых действий «Содружество» Эдуард Логинов.

— Ваша общественная организация разрабатывает законопроект о создании муниципальной полиции. В чем суть вашего предложения?

Эдуард Логинов несколько раз ездил в ДНР и ЛНР, его фамилия в базе «Миротворца» Фото: страница Эдуарда Логинова в Facebook

— Проект пока на этапе доработки. Это предложение потребует серьезных законодательных изменений вплоть до указов президента России. В ближайшее время выставим на обсуждение в общественный совет в Сургуте, потом в Общественную палату ХМАО, губернатору. По названию тоже есть разные предложения, будет это муниципальная полиция, народная гвардия или как-то еще.

Суть в следующем — будут люди, наделенные полномочиями по охране общественного порядка, и подчиняться они будут главам городов. В полиции грядет очередное сокращение. Плюс постоянные планы-перехваты и усиления, в которых заняты все сотрудники. А муниципальная полиция будет реагировать на запросы граждан. Бездомные ночуют в подъезде — приехали, составили акт. Окурок выбросил на улице кто-то — составили акт. Поставили эти стеклянные остановки, которые бьют каждый день — составили акт, вандалов нашли.

— Но ведь есть добровольческие дружины.

— Никаких полномочий у них нет. Они даже протокол составить не могут.

— В Сургуте уже как-то обсуждалось создание так называемого дагестанского ОМОНа, «Совесть» запускала свой проект «Безопасный подъезд». И второй момент — как будет проводиться отбор в эту полицию, потому что туда могут попасть неадекватные люди, психически неуравновешенные.

В составе батальона специального назначения Эдуард Логинов принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе в «Первую чеченскую» Фото: страница Эдуарда Логинова во «ВКонтакте»

— Мы говорим про создание законного органа власти, помощников по соблюдению рамок проживания в обществе, наделенных определенными полномочиями. Будет специальный отбор, в том числе и по психологическим тестам — это к разговору об адекватности. Ну, и давайте честно — тем же дагестанцам сложно устроиться в полицию. А там такие же люди, которые заканчивали вузы, получали юридическое образование.

— Тогда другой вопрос — нет ли опасений, что мэры смогут использовать эти гвардии в каких-то собственных интересах. Может ли передать полномочия по управлению этими отрядами думам, общественным советам?

— Не сторонник демократии, особенно в этом случае. Не скажу ничего плохого про депутатов, но один, например, скажет, что сегодня надо охранять остановки. А второй — чтобы не пили алкоголь в парке «За Саймой». И как поделить? Поэтому должен быть единый центр управления. Ну и, конечно, не должно быть, чтобы эту полицию мэры использовали, например, для охраны своих бизнесов.

— В 2017-м вы впервые вышли сами и вывели своих людей на акцию протеста в Сургуте. Это произошло из-за попытки мэрии отменить льготы по оплате детских садов.

— Мы не шли на баррикады, мы пытались сказать, что администрация должна вести диалог с людьми. Хотите отменить льготы? Выйдите заранее, объясните людям, зачем, почему, куда пойдут сэкономленные деньги. А не вот так — нам срочно нужно построить пандусы, поэтому мы заберем 70 миллионов у ветеранов боевых действий и многодетных семей. Они же запускают какие-то проекты, повышают себе зарплаты и деньги на это находят.

И еще момент — льгота по оплате детских садов до сих пор не узаконена. Послушайте, но ведь надо привести все в нормативное состояние, хотя бы, чтобы глава города не попал под нецелевое расходование бюджетных средств. А они просто объявили мораторий на год по этому вопросу. Диалог никто не ведет. Опять ждут волнений? Это большая ошибка.

— А как вообще, на ваш взгляд, меняется город?

— По сути — никак. Я не могу сказать, что делается что-то новое. Все, что сейчас мы видим, заложено предыдущими командами администрации, а новая только доводит до какого-то логического завершения. Инвестиционные программы хромают. Проблемы с застройкой, нет таких грамотных архитектурных решений. Не вижу никакого вектора развития.

— А если оценивать округ в целом?

— Давайте смотреть правде в глаза — в Югре народ живет достойно. Я часто езжу на машине по России — вот и сейчас в дороге. И по сравнению со всей страной в округе уровень жизни достаточно высок. И не только из-за нефтяных денег, но и из-за достаточно грамотного управления.