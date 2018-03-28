В суде раскрыли, как Юревич управлял областью

16:52 28 марта 2018 0

Олега Грачева (справа) допросили в суде по делу Николая Сандакова (сидит справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшего куратора челябинской политики вице-губернатора Олега Грачева допросили в Советском райсуде по делу о коррупции в отношении его сменщика в правительстве области Николая Сандакова. С помощью показаний нового свидетеля обвиняемый и его адвокат Сергей Колосовский пытались доказать существование в регионе «черной кассы» на выборах Госдумы-2011 и президента-2012. Однако бывший высокопоставленный чиновник этим не ограничился, рассказав еще и о мотивации глав муниципалитетов на выборах и историю личного увольнения мэра, передает корреспондент «URA.RU».

Олег Грачев входил в знаменитую в челябинской политтусовке «Тройку», которая по два раза выиграла для Михаила Юревича высококонкурентные выборы депутата Госдумы, затем мэра областного центра и, наконец, привела его в губернаторское кресло. В эту компанию относят еще одного бывшего вице-губернатора Александра Уфимцева и действующего замглавы региона Вадима Евдокимова. Сейчас у них отношения разладились. И одним из тех, кто вбил клин в них, стал Николай Сандаков. Об этом Олег Грачев признался в суде.

Александр Уфимцев во время выборов отвечал за работу в «поле» Фото: Кондрат Александров © URA.RU

«Я занимался внутренней политикой, связями с партиями, отвечал за организацию выборов и работал на повышение явки. Сандаков был помощником губернатора, видимо, выполнял спецпоручения. Термин „Тройка“ — мем, придуманный СМИ. Хотя мы с Уфимцевым и Евдокимовым были хорошими друзьями, это правда. У всех нас были конфликты из-за Сандакова, они начались почти сразу после его прихода. Например, мне не нравилась технология ОДД [от двери к двери] — когда три „волны“ агитаторов стучались в одни и те же двери избирателей. На таких нюансах непонимание и возникло. Конфликты со мной связаны только с работой, мы все вместе не пили», — рассказал Олег Грачев.

«Говорите за себя, с некоторыми еще как пили!» — намекнул Николай Сандаков, по всей вероятности, на Александра Уфимцева, проводившего совещания во время выборов до самой ночи. Обвиняемый пытался подтрунивать над свидетелем, которого сторона защиты и пригласила в суд. Например, когда выясняли, громкий ли был конфликт у «Тройки» с Сандаковым, последний отпустил по этому поводу реплику, заставившую вспомнить вспыльчивость бывшего вице-губернатора: «С Уфимцевым еще какой громкий!». А когда Грачев объяснил свое желание как можно реже общаться с Сандаковым во время выборов тем, что сам он «возможно неприятный человек», обвиняемый нарочито возразил: «Да что вы такое говорите, Олег Николаевич!».

Что касается кампании 2011 года, то, со слов Олега Грачева, предвыборную программу «Единой России» возил на защиту федеральному руководству действующий тогда руководитель регионального исполкома партии Александр Мотовилов. На базе его РИК был создан предвыборный штаб и на выборах в Госдуму, и спустя год. Сандаков в каком-то качестве участвовал в кампании, однако Грачев затруднился конкретизировать.

Михаил Юревич (на фото) ввел Николая Сандакова в челябинскую политику, чтобы усилить конкуренцию «Тройке», полагает Олег Грачев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отвечая на вопрос прокурора Екатерины Голубенковой, бывший первый вице-губернатор предположил, что Сандаков участвовал в выборах по поручению Михаила Юревича. «Этим он [экс-губернатор] создал конкуренцию, исходил из тактики: разделяй и властвуй. Рациональное зерно в этом есть», — считает свидетель.

Обвиняемый и его адвокат пытались «раскачать» Олега Грачева на признание о существовании некоей «черной кассы» на выборах. Однако бывший чиновник уверял, что ничего такого никогда не было, а все финансирование шло только через официальный избирательный фонд. «Я никогда не соприкасался с финансами. Насколько помню выборы депутата и мэра [Михаила Юревича], не дай бог, что-то мимо избирательного фонда пройдет, потому что весь мир был против нас, и мы скрупулезно подходили в этому вопросу. Думаю, и партия не хотела давать повод протестным движениям. Я встречался практически со всеми главами поселений перед выборами, ни один не говорил, что в какие-то фонды на выборы деньги заставляют вносить», — однозначно заявил бывший куратор внутренней политики.

Более того, Олег Грачев заявил, что результат на выборах 2011 года был не самым лучшим, по оценке федерального руководства. Вероятно, поэтому Михаил Юревич на время президентской кампании отправил Николая Сандакова в наказание в одну из территорий. «Губернатор [Михаил Юревич] — человек особенный. За 15 минут можно попасть сначала под горячую руку, а еще через 15 минут оказаться в фаворитах. Живого человека в администрации не было, кто не проходил через это… Точно так же и главы, которые показали плохой результат на выборах. Человек пережил бы несколько неприятных минут или дней. И все. Финансовых последствий не было бы, территория же не должна страдать», — объяснил бывший чиновник.

Лишь Андрей Колядин (слева) признает существование «черных касс» на выборах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Олег Грачев признался, что за всю карьеру вынудил уволиться только одного главу. «В первый год работы выгнал только главу Брединского района, он пил, жил в Челябинске, на работе не появлялся. За 5 месяцев появился в администрации полтора раза. В ресторанах Челябинска его чаще видели. Я его вызвал к себе на разговор, в ответ мне привезли его заявление об увольнении по собственному желанию. Но выборы не могут быть характеристикой хозяйственной деятельности человека. Может, глава в канализации прекрасно разбирается. Ведь выборы проходят раз в четыре года, а справлять нужду надо несколько раз в день», — пояснил свидетель.

Показания Грачева разительно отличались от того, что ранее на допросе по этому же делу в суде говорил экс-заместитель уральского полпреда, политолог Андрей Колядин. Тот уверял, что «черные кассы» и неофициальные фонды существовали на выборах. Правда, эту информацию он озвучивал со слов других людей, чьи имена не смог назвать. Николаю Сандакову принципиально важно было доказать, что на выборах были неучтенные деньги, поскольку он уверяет, что взял 1,5 млн рублей у экс-главы мэрии Озерска Евгения Тарасова и потратил исключительно на выборы. То есть это не ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), что инкриминируют бывшему вице-губернатору и подразумевает до 5 лет лишения свободы, а максимум ст. 141.1 УК РФ (нарушение порядка финансирования избирательной кампании) и до одного года колонии.

Александр Токий (в центре) контролировал распределение «бонусов» по территориям по итогам выборов, но деньгами никто не платил, уверяет Олег Грачев Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Ни наказания, ни материального поощрения для мэров за итоги выборов не было, заверил бывший первый вице-губернатор. Единственная оговорка — проект «Добрые дела». «У всех сельских глав основные проблемы — газификация, отсыпка дороги, водоснабжение и школьные автобусы. Я на встречах с ними перед выборами говорил, что у кого готова проектно-сметная документация, тот получит финансирование. На таких разговорах присутствовал [экс-начальник управления организационной и контрольной работы правительства области] Александр Токий, умнейший и опытнейший чиновник, он контролировал выполнение того, что я обещал главам. Территории, которые показывали лучший результат по явке, в рамках существующих программ получали преференции. Например, по замене котельных», — добавил Олег Грачев.

Не сумев добиться нужных показаний, сторона защиты прекратила допрос свидетеля. Следующим должен был выступать следователь четвертого следственного управления СКР (по УрФО) Игорь Бедерин. Однако он перед заседанием сообщил, что заболел. Разбирательство продолжится 28 марта.

Николай Сандаков обвиняется в трех преступлениях: мошенничестве (взял деньги от экс-сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова), взятке в виде услуг (бесплатная вооруженная охрана личного коттеджа в элитном поселке Тарасова в обмен на победу ЧОП в тендерах), взломе электронной почте местного политолога Александра Подопригоры и экс-замглавы администрации губернатора Александра Полозова.