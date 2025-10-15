Водитель погиб в аварии под Чебаркулем. Видео

ДТП унесло жизнь человека в Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Столкновение произошло на полосе встречного движения
Столкновение произошло на полосе встречного движения Фото:

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП в Чебаркульском районе. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области.

«На 11-м километре автодороги „Бишкиль — Варламово“ 33-летний мужчина вывел „Шевроле Орландо“ на встречную полосу. Там произошло столкновение с автомобилем „Шкода Фабия“, за рулем которого был 75-летний пенсионер», — пояснили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Водитель «Шкоды», которого доставили в больницу, скончался. Следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ выясняют причины трагедии.

Видео: пресс-служба ГАИ Челябинской области

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП в Чебаркульском районе. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области. «На 11-м километре автодороги „Бишкиль — Варламово“ 33-летний мужчина вывел „Шевроле Орландо“ на встречную полосу. Там произошло столкновение с автомобилем „Шкода Фабия“, за рулем которого был 75-летний пенсионер», — пояснили в пресс-службе Госавтоинспекции. Водитель «Шкоды», которого доставили в больницу, скончался. Следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ выясняют причины трагедии. Видео: пресс-служба ГАИ Челябинской области
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...