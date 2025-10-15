Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП в Чебаркульском районе. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области.
«На 11-м километре автодороги „Бишкиль — Варламово“ 33-летний мужчина вывел „Шевроле Орландо“ на встречную полосу. Там произошло столкновение с автомобилем „Шкода Фабия“, за рулем которого был 75-летний пенсионер», — пояснили в пресс-службе Госавтоинспекции.
Водитель «Шкоды», которого доставили в больницу, скончался. Следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ выясняют причины трагедии.
Видео: пресс-служба ГАИ Челябинской области
