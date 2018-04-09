ЕВРАЗ отвлек уральцев от грустных сообщений из США

23:22 09 апреля 2018 0

О третьей домне на НТМК мечтали годами Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пуск новой доменной печи ЕВРАЗ НТМК в понедельник, 9 апреля, оказался подобен старту космической программы. Виной всему — пятничное сообщение властей США, объявивших персональные санкции для 38 российских бизнесменов и компаний. И хотя ЕВРАЗа среди них нет, вплоть до понедельника каждый обладатель мало-мальского статуса обсуждал именно последствия санкций. Как для попавших под них, так и для экономики страны. А пуск доменной печи — событие масштабное, и люди здесь собрались информированные и влиятельные.

Пятая домна скоро выработает свой ресурс и уйдет на техобслуживание, к тому времени предприятие вернет шестую домну Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Торжественный момент с тагильским предприятием разделили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Нижнего Тагила Сергей Носов, президент ЕВРАЗа Александр Фролов, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарев.

Поводом собраться было и послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта. «Жители крупных индустриальных центров из-за смога неделями не видят солнца, как в Череповце, Нижнем Тагиле, Челябинске, Новокузнецке и некоторых других городах. Мы много раз „подходили к этому снаряду“, и представители промышленности все время ссылались на трудности, с которыми они сталкиваются. Все, дальше отступать уже некуда. Хочу, чтобы все знали: никаких переносов больше не будет», — сказал тогда на всю страну президент, а уже через две недели лично поехал в Нижний Тагил.

Именно в экологичности главная особенность доменной печи №7: все вредные выбросы — теперь уходят не в воздух, а в мощную аспирационную установку. Здесь 5888 фильтров очищают пыль с высоким содержанием тяжелых металлов практически на 100%, выбрасывая в воздух ничтожное количество мусора.

В диспетчерской новой домны не отслеживают, какой объем выбросов, в итоге, отфильтрует предприятие — будут считать к концу года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Благодаря новой установке — на вид гигантской кухонной вытяжке — свои выбросы предприятие сократило примерно вдвое (новая печь пока загружена только на 70%). Шестая «грязная» домна остановлена на полугодовую профилактику и основным источником загрязнения теперь является пятая печь, запущенная в 2006 году. При каждом открытии заслонки из нее в воздух вылетает густой грязно-желтый дым. Через год-два печь остановят, тоже оснастят полномасштабной «вытяжкой» и Нижнему Тагилу в пору будет развивать пульмонологический курорт.

Сегодня же журналистов вели в начищенный до блеска диспетчерский пункт, а затем и в не менее чистый цех. Главный агрегат здесь напомнил орган в стиле стимпанк или декорацию к недавней постановке екатеринбургского оперного театра «Волшебная флейта».

«НТМК — металла жаркого река / И необъятный фронт работ / НТМК — судьбой ты стал мне на века / И вот тебе моя рука НТМК», — неслось из колонок, а после инструктажа по технике безопасности стало понятно, что эти строчки подразумевают и вполне буквальный смысл.

Будучи погруженными в производственный процесс, работники НТМК хорошо ориентируются в текущей повестке Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Стоявшие поблизости металлурги, впрочем, уже рассуждали не о технологии, а о тех самых санкционных списках, ставших во главе сегодняшней повестки. Но самое страшное совсем не это. «Вот задерут ввозные пошлины для нас, тогда хана — внутренний рынок просто не освоит такое количество металла, какое мы вырабатываем. У нас крайне много на экспорт уходит. От Украины мы уже сильно пострадали — там все-таки основные поставщики оборудования были. А сейчас вон что делают — в Сирии химоружие какое-то, новый повод ищут, чтобы нам что-нибудь впаять — кредиты например еще дороже станут», — рассуждали руководители отделов.

Под эту демонстрацию заводчанами своей глубочайшей погруженности в повестку в цех спустились приглашенные випы. Они произнесли торжественные речи, которые при детальном вслушивании оказались легкими намеками друг другу. Управляющий директор Кушнарев, например, намекнул работникам на аккуратность и оказался приятно лаконичен: «То, о чем мы так долго мечтал и говорили, и быстро строили — свершилось. Думаю, новая печь будет работать не хуже старой. Берегите оборудование, уж очень дорого оно нам обошлось».

Пуская домну, гости не забывали напомнить друг другу о договоренностях Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Евгений Куйвашев назвал сегодняшнее открытие «большим шагом для всей металлургической отрасли страны». «Чтобы быть в лидерах, надо уметь воспринимать новые правила игры, вводить новые объекты и мощности. Очень радует, что новая доменная печь построена силами россиян и это абсолютно наша российская технология. Строительство этой печи попало в список приоритетных проектов и получило серьезные льготы. Я всем объявляю благодарность. Огромное спасибо и в добрый путь», — будто с облегчением на душе сказал губернатор.

Уже после торжественного открытия печи глава региона откровенно признался, что «не считает поручение президента в части решения экологических проблем в Нижнем Тагиле закрытым», но сегодняшний запуск расценивает как «очень немаленький шаг к реализации этого».

Откровенной была и речь президента «ЕВРАЗ-холдинга» Александра Фролова: «Мы сделали этот отличный проект по высочайшим стандартам — с точки зрения эффективности оборудования, сроков реализации и перспектив. Каждый раз, когда мы с Евгением Владимировичем встречаемся, он всегда спрашивает, что дальше, что еще будете строить. Мне кажется, это важно для комбината найти в сегодняшних тяжелых условиях проекты, которые позволят нам двигаться вперед. И еще хотелось бы пожелать безопасной эксплуатации печи — все-таки стройка сопровождалась тяжелыми травмами и, к сожалению, одной смертельной. Мы должны сделать, чтобы такие истории не повторялись».

Мэр Носов, выходец из НТМК, напомнил, что о третьей домне мечтали (хотя едва ли мечтали о двух работающих и одной простаивающей) — она знаменует собой не только перемену, но говорит о том, что техническое развитие комбината не остановилось — оно идет дальше. «По своей технологичности эта домна встала в один ряд с лучшими образцами Европы и мира, что говорит о том, что задачи, поставленные перед всеми нами президентом России в послании к Федеральному собранию, будут выполнены», — сказал Носов и поблагодарив губернатора за поддержку «ЕВРАЗа» и города, напомнил Куйвашеву о трехстороннем соглашении о строительстве моста через тагильский пруд.

Сергей Пересторонин (в центре) на пуске домны присутствовал, но с прессой общаться не стал Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ритуал по передаче символического ключа от строителей домны — эксплуатационной бригаде и последующий запуск печи прошли быстро под салют из конфетти и аплодисменты. И было чему радоваться. Стоявший тут же депутат свердловского Заксобрания и некогда председатель профсоюзной организации ОАО «НТМК» Владимир Радаев пояснил журналистам: «Как вам описать значимость происходящего? — заправски ухмыльнулся он. — Если бы печь не пустили, то шесть тысяч человек (из 15 тысяч работников предприятия) оказались бы без работы. А сейчас все двигается дальше и 15 тысяч тонн чугуна в день продолжат вырабатывать».

В толпе собравшихся на выход чиновников и руководителей предприятия мелькнуло лицо олимпийского чемпиона Антона Шипулина. И на возникшие тут же вопросы «зачем губернатору вдруг такое сопровождение?» появились столь же спешные и не подтвердившиеся версии о том, что биатлонисту готовят место в кабмине. И это, и теряющего рыночную капитализацию олигарха Олега Дерипаску журналисты обсуждали уже на проходной НТМК, где красовалась надпись «Мы делаем мир сильнее». И очень хотелось в тот момент, чтобы к этому в сегодняшних условиях не пришлось добавлять никакого временного «пока».