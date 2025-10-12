Раскрыто число сбитых над Белгородской областью дронов

Над Белгородской и Брянской областями сбили по 15 дронов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ использовали для атаки по России 32 дрона
ВСУ использовали для атаки по России 32 дрона Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

ВСУ ударили по российским регионам, над Белгородской областью и Брянской сбили по 15 беспилотников. Об этом заявили в Минобороны РФ. 

«По 15 БПЛА сбиты над территориями Белгородской и Брянской областей», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Отмечается, что еще два уничтожили над территорией Смоленской области. При этом общее число сбитых дронов за ночь достигло 32-х. 

В течение ночи Украина пыталась ударить по Белгородской области. В результате атаки пострадал мужчина. Также глава региона Вячеслав Гладков говорил, что из-за беспилотников в некоторых домах выбиты стекла. Также повреждения получили пять легковых машин. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ ударили по российским регионам, над Белгородской областью и Брянской сбили по 15 беспилотников. Об этом заявили в Минобороны РФ.  «По 15 БПЛА сбиты над территориями Белгородской и Брянской областей», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Отмечается, что еще два уничтожили над территорией Смоленской области. При этом общее число сбитых дронов за ночь достигло 32-х.  В течение ночи Украина пыталась ударить по Белгородской области. В результате атаки пострадал мужчина. Также глава региона Вячеслав Гладков говорил, что из-за беспилотников в некоторых домах выбиты стекла. Также повреждения получили пять легковых машин. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...