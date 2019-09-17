Свердловский губернатор вложит миллиард рублей в дружбу с полпредом

Евгений Куйвашев открыл Шептию дорогу к переизбранию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В свердловском минфине завершается подготовка к «нулевому» чтению проекта областного бюджета на 2020 год. В течение последнего месяца руководители ведомства приглашали на совещания мэров и заслушивали их запросы. Наиболее значимым стало сегодняшнее заседание, итоги которого усилят политические позиции губернатора Евгения Куйвашева и гарантируют победу ключевых свердловских единороссов на очередных выборах.

Фундамент для будущих политических побед — 1,2 миллиарда бюджетных рублей, которые запросил у минфина глава Ирбита Николай Юдин. В случае ее удовлетворения бюджет города удвоится.

Как сообщил «URA.RU» высокопоставленный свердловский чиновник, деньги пойдут на создание в Ирбите мощного туристического кластера. По его словам, проект появился всего три месяца назад. Тогда в город приехал уральский полпред Николай Цуканов.

«Особенно Цуканову понравилось архитектурное наследие. Он высказал уверенность, что этот город может стать местом культурного паломничества и задал вопрос, можно ли отремонтировать сильно обветшалые исторические здания», — вспоминает собеседник.

В Ирбите Николай Цуканов сел за руль легендарного мотоцикла «Урал» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ответ на вопрос полпреда прозвучал спустя месяц. В середина августа губернатор Евгений Куйвашев во время посещения «Ирбитской ярмарки» провел переговоры с мэром города Николаем Юдиным и предложил ему начать в городе масштабную реконструкцию. В этот же день в интервью местным СМИ глава Восточного управленческого округа Николай Клевец заметил: «Ирбит стал любимым городом губернатора и это надо ценить».

Собеседники агентства считают проект в первую очередь политическим. Помимо укрепления взаимоотношений губернатора Куйвашева и полпреда Цуканова его реализация гарантирует победу кандидатов от «Единой России» на предстоящих выборах в Заксобрание и Госдуму. Сегодня Ирбит областном парламенте представляет лидер свердловских единороссов Виктор Шептий, в федеральном — Максим Иванов. Оба политика, по неподтвержденным данным, могут выдвигаться на новый срок по этой же территории.

Виктор Шептий курировал работу над заявкой Ирбита в «ручном режиме» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Ирбит — вотчина Шептия и его команды. С большой долей вероятности он будет вновь переизбираться в 2021 году по этому округу. Если город действительно начнет преображаться, то у конкурентов Шептия не будет никаких шансов на значимый результат», — размышляет свердловский политик.

Еще одним политическим аспектом станет публичный сигнал мэрам — главы, способные контролировать ситуацию в своих муниципалитетах, могут рассчитывать на максимальную помощь со стороны региональной власти, в том числе финансовую. «Ирбит — один из наиболее спокойных и управляемых муниципалитетов в власти, где глава и дума уже долгие годы работают совместно и конструктивно. Поэтому мэру Юдину будет гораздо проще получить бюджетные трансферты, чем коллегам, конфликтующим с думами. Например, властям Асбеста, Артемовского и других городов, где воюют две ветви власти, рассчитывать на существенную бюджетную помощь не приходится», — говорит областной чиновник.

Максим Иванов обещает мэрам «премию» за отсутствие политических конфликтов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Эту мысль развил депутат Госдумы, заместитель руководителя Уральского МКС Максим Иванов: «К руководителям муниципалитетов, где нет конфликтов, доверия гораздо больше. И именно с ними в приоритетном порядке работает руководство области. Помимо того, что в Ирбите консолидированы элиты, у него есть богатые традиции, развитая культура».

Виктор Шептий вопросы перевыборов не комментирует, но отметил, что создание программы развития Ирбита — «хороший пример командной работы вех уровней и ветвей власти. От губернатора до депутатов местной думы»: «Люди видят, что Ирбит поэтапно развивается, сохраняет свой исторический облик и при этом молодеет. Сюда переезжают люди. Социальная инфраструктура пока в городе далека от совершенства. Поэтому вдвойне ценно, что есть план по ее приведению в максимально подходящий для людей вид».

Глава Ирбита Николай Юдин заявил «URA.RU», что информация о выделении городу 1,2 миллиарда рублей является преждевременной, заявку еще рассмотрят в министерстве ЖКХ и в минстрое: «Это пока наши „хотелки“, работа еще не завершена. Мы рассчитываем получить финансирование на дороги, культурную, инвестиционную деятельность и другие направления».