Кирби назвал причину «потери инициативы» ВСУ в конфликте

Кирби: ВСУ утратили инициативу из-за отсутствия поставок оружия США

11 мая 2024 в 03:42 Размер текста - 17 +

Россия достигла тактических преимуществ в зоне СВО, считает Джон Кирби Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины утратили инициативу в конфликте из-за проблем с поставками оружия со стороны США. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. «Многомесячная задержка со стороны конгресса в принятии дополнительного финансирования обеспечила России преимущество, и украинцам нужно время для восстановления инициативы», — сообщил Кирби журналистам на брифинге, передает ТАСС. Пока администрация Белого дома ожидает одобрения законодателей, Россия, по словам Кирби, достигла тактических преимуществ. Это заявление стало ответом на критику со стороны РФ, которая считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в него напрямую. Депутат Верховной рады Украины Роман Костенко в интервью украинскому изданию заявил о нехватке у ВСУ боеприпасов, напоминает телеканал 360 . Также он отметил, что ситуация под Часовым Яром у ВСУ очень сложная. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас по всей линии фронта идут тяжелые бои для ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины утратили инициативу в конфликте из-за проблем с поставками оружия со стороны США. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. «Многомесячная задержка со стороны конгресса в принятии дополнительного финансирования обеспечила России преимущество, и украинцам нужно время для восстановления инициативы», — сообщил Кирби журналистам на брифинге, передает ТАСС. Пока администрация Белого дома ожидает одобрения законодателей, Россия, по словам Кирби, достигла тактических преимуществ. Это заявление стало ответом на критику со стороны РФ, которая считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в него напрямую. Депутат Верховной рады Украины Роман Костенко в интервью украинскому изданию заявил о нехватке у ВСУ боеприпасов, напоминает телеканал 360. Также он отметил, что ситуация под Часовым Яром у ВСУ очень сложная. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас по всей линии фронта идут тяжелые бои для ВСУ.